В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

Происшествия В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.

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Политика Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.

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Армия и оружие Армия Хафтара задержала итальянское судно Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.