Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

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В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
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Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году

Интерфакс09 января в 02:40

Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики

Коммерсантъ09 января в 14:09

Весточка для Набиуллиной

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