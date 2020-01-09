Экономика
ИнтерфаксВсемирный банк оценил перспективы мировой экономики в 2020 году
В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. Однако этот подъем не будет повсеместным.
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Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Автоспорт
Экипажи «Камаз-мастер» вновь заняли весь пьедестал этапа «Дакара»
Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии показал лучшее время.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова
По словам известного адвоката Сергея Жорина, Лолита Милявская выиграла первый суд у пятого мужа Дмитрия Иванова.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Политика
Ирак захотел купить российские системы ПВО С-400
Власти Ирака рассматривают вопрос о покупке российских зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".
Гаджеты
Монолитный кристалл AMD Renoir позволил снизить энергопотребление
На CES 2020 представитель AMD пояснил, что многокристальная компоновка в случае с мобильными процессорами обернулась бы более высоким энергопотреблением, а потому монолитный кристалл оказался предпочтительнее.
Политика
Глава ПНС Ливии прибыл в Турцию для переговоров с Эрдоганом
Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в воскресенье прибыл с визитом в Турцию, где проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом, сообщил в Twitter ливийский телеканал "Либия аль-ахрар", показав кадры прибытия Сарраджа.
Экономика
«Известия»: ведущие банки отказались от выдачи кредитов в магазинах
Большинство крупнейших банков России за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Армия и оружие
Российский корабль опасно сблизился с эсминцем США в Аравийском море
Российский военный корабль "агрессивно" приблизился к американскому эсминцу USS Farragut, когда тот находился в северной части Аравийского моря.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Политика
В ЕС прокомментировали временное задержание посла Британии в Иране
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему
Китайская компания Huawei опубликовала исходный код операционной системы openEuler на китайской платформе Gitee.
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Армия и оружие
Иран признал вину в крушении украинского самолета
Футбол
Суперкубок Испании. «Реал» сыграет в финале с «Атлетико»
В решающей встрече на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Саудовской Аравии сыграют «Реал» и «Атлетико».
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Армия и оружие
Армия Хафтара задержала итальянское судно
Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.
Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Футбол
Хави может возглавить «Барселону» на следующей неделе
Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави, может занять пост главного тренера каталонского клуба на следующей неделе.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Дженнифер Лопес появилась на очередной красной дорожке в Лос-Анджеле.