Экономика

Взгляд.руВзгляд.руВсемирный банк оценил совокупное богатство России

Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.
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Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х

Интерфакс06:18

ВБ: России понадобится 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР по уровню человеческого капитала

ТАСС06:19

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

РБК08:16

Эксперты подсчитали, как обогатились россияне с конца 90-х

URA.Ru07:18

Типичный россиянин стал почти в два раза богаче, чем в 2000 году

Телеканал 360°07:54

Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Взгляд.ру07:44

Всемирный банк порассуждал о богатстве «среднего россиянина»

Росбалт07:40
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Гаджеты

Компания Realme представила в России смартфон Realme X2 Pro

Вдобавок, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт. Realme X2 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти поступит в продажу 9 декабря по цене 34990 рублей.
ITZine.ru 08:03
Футбол

Семак: «Зенит» не является корпорацией зла

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на обвинения болельщиков других клубов, что сине-бело-голубые являются корпорацией зла, сообщает «Фонтанка».
МР7.ру 08:11
Армия и оружие

В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
ТАСС вчера в 09:15
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:24
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Политика

Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Политика

Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.
РИА Новости 08:41
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
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Познер рассказал, что дважды справился с раком

Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 07:00
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В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Музыка

Apple основала собственную музыкальную премию

Американская компания Apple запустила собственную музыкальную ежегодную премию Apple Music Awards.
Реальное время вчера в 05:21
Гаджеты

За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов

Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
3DNews вчера в 06:55
Политика

Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации.
Lenta.ru 08:22
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Политика

В Белом доме ответили на доклад демократов по импичменту Трампа

Итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, подготовленный демократами из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, не содержит никаких доказательств нарушения президентом американского законодательства.
Lenta.ru вчера в 16:44
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
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Космос

Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»

Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
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Происшествия

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано

Возгорание площадью 150 кв. метров на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") ликвидировано.
ТАСС 07:07
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
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При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

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Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

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В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х

Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
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ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»

«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
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Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Вечерняя Москва 02 декабря в 14:44
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