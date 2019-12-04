Экономика
Взгляд.руВсемирный банк оценил совокупное богатство России
Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.
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Гаджеты
Компания Realme представила в России смартфон Realme X2 Pro
Вдобавок, смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт. Realme X2 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти поступит в продажу 9 декабря по цене 34990 рублей.
Футбол
Семак: «Зенит» не является корпорацией зла
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на обвинения болельщиков других клубов, что сине-бело-голубые являются корпорацией зла, сообщает «Фонтанка».
Армия и оружие
В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане 27 декабря.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Политика
Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными с Россией по схеме «всех на всех» до конца года.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Политика
МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина
Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Общество
Познер рассказал, что дважды справился с раком
Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Музыка
Apple основала собственную музыкальную премию
Американская компания Apple запустила собственную музыкальную ежегодную премию Apple Music Awards.
Гаджеты
За два года доля AMD в сегменте графики вырастет на пару процентов
Источник изображения: Seeking Alpha Такая методика позволяет определить, что в ближайшие два года расстановка сил на рынке дискретной графики существенно не изменится, если не учитывать потенциальное появление третьего игрока в лице корпорации Intel.
Политика
Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО
Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире организации.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Политика
В Белом доме ответили на доклад демократов по импичменту Трампа
Итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, подготовленный демократами из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, не содержит никаких доказательств нарушения президентом американского законодательства.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.
Происшествия
Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано
Возгорание площадью 150 кв. метров на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") ликвидировано.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Гаджеты
В России появятся кнопочные телефоны Strike с дизайном начала 90-х
Дизайн очень напоминает ретро-модели, которые были популярны в начале 90-х годов. При этом ценники новинок приятно порадуют покупателей.
Общество
ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»
«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.