Экономика
ТАССВсемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
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Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения всех стран мира вне зависимости от уровня их дохода.Коммерсантъ06 февраля в 23:15
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Гражданин США умер от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, в городе Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса, сообщают СМИ.
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В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.