Экономика
ТАССВсемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
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Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения всех стран мира вне зависимости от уровня их дохода.Коммерсантъ06 февраля в 23:15
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Здоровье
Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть
Козак отметил, что объемы и цена поставок нефти на белорусские НПЗ будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, а правительство России будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
Политика
В Крыму назвали попытки привлечь Турцию к «деоккупации» клоунадой
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой заявление украинских политиков о привлечении Турции к "деоккупации" Крыма.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко
Происшествия
Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников
В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Кино
Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»
Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Общество
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание
Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах
31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Общество
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Адвокаты Винника обратились в ООН из-за ущемления его прав
Александр Винник был экстрадирован во Францию 23 января по решению суда Греции. Его экстрадиции добивались также США и Россия.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Общество
200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США
Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия