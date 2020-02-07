Экономика

ТАССТАССВсемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
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с чего всё началось

Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения

Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения По оценке Всемирного банка, уровень ожирения растет среди населения всех стран мира вне зависимости от уровня их дохода.
Коммерсантъ06 февраля в 23:15

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Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения

Коммерсантъ06 февраля в 23:15

Всемирный банк предсказал, как повлияет ожирение на экономику стран

Красная веснавчера в 11:12

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

ТАССвчера в 09:08

Эксперты выяснили, что ожирение может привести к росту госрасходов

Газета.Ruвчера в 00:57

Экономисты заявили о влиянии ожирения на расходы государств

Телеканал 360°вчера в 02:58

Людей с ожирением назвали угрозой мировой экономике

Lenta.ruвчера в 11:43

Всемирный Банк: экономике стран мешают граждане с ожирением

Pravda.Ru06 февраля в 22:36
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Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Lenta.ru 10:25
Здоровье

Назван основной симптом жировой болезни печени

При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Соловей.Инфо 03:42
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Экономика

Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть

Козак отметил, что объемы и цена поставок нефти на белорусские НПЗ будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, а правительство России будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
Lenta.ru вчера в 14:02
Политика

В Крыму назвали попытки привлечь Турцию к «деоккупации» клоунадой

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал клоунадой заявление украинских политиков о привлечении Турции к "деоккупации" Крыма.
РИА Новости 03:27
Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru 05:15
Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

РИА Новости вчера в 05:43
Происшествия

Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников

В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 10:37
Футбол

Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Спорт-Экспресс 07:05
Кино

Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»

Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Мой Брянск 06 февраля в 09:18
Общество

Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку

Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.
Znak.com 06:45
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание

Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.
Bimru.ru 09:42
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Культуромания 10:21
Общество

В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы

Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Gazeta.SPb 06 февраля в 21:36
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Адвокаты Винника обратились в ООН из-за ущемления его прав

Александр Винник был экстрадирован во Францию 23 января по решению суда Греции. Его экстрадиции добивались также США и Россия.
BFM.ru 07:50
Общество

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
РИА Новости 10:02
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Интерфакс 05:18
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Общество

200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США

Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Красная весна 04:21
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Происшествия

В Самаре нашли пропавшую школьницу

РИА Новости 10:02
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