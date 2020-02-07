Рост числа людей с ожирением создает нагрузку на национальные экономики практически во всех странах мира.

с чего всё началось

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".

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