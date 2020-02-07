Экономика

ТАССТАССВсемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
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с чего всё началось

Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения

Рост числа людей с ожирением создает нагрузку на национальные экономики практически во всех странах мира.
Коммерсантъ06 февраля в 23:15

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Всемирный банк призывает государства регулировать питание населения

Коммерсантъ06 февраля в 23:15

Всемирный банк предсказал, как повлияет ожирение на экономику стран

Красная веснавчера в 11:12

Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику

ТАССвчера в 09:08

Эксперты выяснили, что ожирение может привести к росту госрасходов

Газета.Ruвчера в 00:57

Экономисты заявили о влиянии ожирения на расходы государств

Телеканал 360°вчера в 02:58

Людей с ожирением назвали угрозой мировой экономике

Lenta.ruвчера в 11:43

Всемирный Банк: экономике стран мешают граждане с ожирением

Pravda.Ru06 февраля в 22:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
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Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:42
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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости 09:08
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«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Газета.Ru 11:38
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Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики

В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.
Вести.Ru 11:02
Кино

В сериале «Ведьмак» появится леший из игры

Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Газета.Ru вчера в 07:48
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

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Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
News.ru 11:43
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Известия 12:01
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Коммерсантъ 06:48
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском вчера в 15:53
Политика

Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников

Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Известия 04:51
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Известия 11:12
Политика

Зеленский встретится с папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля нанесет официальный визит в Ватикан, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Интерфакс вчера в 16:03
Армия и оружие

8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ

Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 23:05
Общество

В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
РИА Новости 09:43
Футбол

«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер

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Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с датским клубом «Раннерс»

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Происшествия

Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Газета.Ru 12:04
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Кино

Lionsgate нашла режиссёров новой версии «Техасской резни бензопилой»

Продюсер Федерико Альварес и студия Lionsgate нашли постановщиков новой версии культового ужастика «Техасская резня бензопилой».
News.ru 09:43
Общество

В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах

РИА Новости 12:02
Авто

Volkswagen представила обновленный Teramont

Компания Volkswagen представила обновленный внедорожник Atlas, известный в России под именем Teramont.
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Политика

Британия отменит часть санкций против России

Британские власти решили снять с РФ антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом.
Росбалт 06 февраля в 12:45
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК 06:05
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