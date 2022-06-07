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Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд

"Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере $1,49 млрд", - говорится в сообщении на сайте международной финансовой организации.
Интерфакс
Отмечается, что новое финансирование станет частью пакета поддержки более чем в 4 миллиарда долларов, которые намеревается привлечь Всемирный банк.
РИА Новости
В ВБ полагают, что деньги будут направлены, в частности, "на выплату зарплат государственным служащим и работникам социальной сферы".
ТАСС
19 мая Украина получила полмиллиарда евро от США и Великобритании.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов
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Всемирный банк одобрил финансовую помощь Украине на $1,49 млрд
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Всемирный банк одобрил помощь Украине в размере $1,49 млрд
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Всемирный банк одобрил предоставление Украине $1,49 млрд в качестве помощи
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