Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Футбол
Моуринью рассказал, почему жил в отеле, когда тренировал «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, по какой причине он жил в отеле, а не в доме, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».
Киберспорт
Natus Vincere прошли на DreamLeague Leipzig Major
Наука
Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении древних людей
Ученые предполагают, что человек разумный не только вытеснял "коренных жителей" с мест обитания, но и открыто их истреблял.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев подарил жене гардеробную
Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу после нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу после нападения в Хабаровске.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Происшествия
В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка
Политика
Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента
Президент США Дональд Трамп «поставил свои личные и политические интересы» выше национальных.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Культура
Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Общество
Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом
Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом 4 декабря суды продолжили рассмотрение дел, связанных с массовыми протестами накануне московских выборов.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил об успехе по итогам саммита НАТО в Лондоне, отметив, что рост оборонных расходов на затронет Штаты.
Армия и оружие
США захватили имеющие отношение к Ирану детали ракет
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.