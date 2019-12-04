Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Транспорт
В России появится сеть скоростных автодорог к 2035 году – «Автодор»
Гаджеты
Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
Армия и оружие
WSJ: США перебросят 14 тысяч военных на Ближний Восток
На Ближний Восток могут направить еще 14 тысяч военных США, если это решение одобрит администрация главы страны Дональда Трампа.
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Кино
Мединский прокомментировал запрет на показ «Дау» в кинотеатрах
Если четыре серии фильма «Дау» Ильи Хржановского не пропустили в российский прокат, это не значит, что их нельзя будет посмотреть в интернете, сообщил журналистам 4 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.
Фигурное катание
Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней
В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная.
Технологии
Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России
Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России.
Общество
Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-групп»
Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-групп» – А1, говорится в сообщении компании.
Политика
Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Наука
Острый перец объявлен продуктом, продлевающим жизнь
Было замечено, что это вещество тормозило активность мух, а по окончании исследования выяснилось, что оно позволило продлить жизнь самок на 15%.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области
Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
Происшествия
Председателя ОНК Якутии арестовали по подозрению во взяточничестве
"Марина Семенова, председатель ОНК, арестована и сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению во взяточничестве", - сказал источник.
Политика
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
Экономика
Всемирный банк назвал главные риски для экономики России
Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Здоровье
Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине
Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
Экономика
«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину
Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Политика
Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР
Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle
Российская актриса Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle.
Наука
500 лет опыта деда Мороза при производстве металлических листов
Доктор Райнхард Лааг расскажет о 500-летней истории обработки металла в Рудных горах, где расположен завод Ауэрхаммер, о дальнейшем развитии старейшего промышленного предприятия Саксонии в диджитализированном будущем и о том, как решаются на вызовы процессов промышленного развития в глобализированном мире.
Политика
Трамп заявил о «глубоком уважении» к США на саммите НАТО
Американский президент Дональд Трамп заявил, что на саммите НАТО к США относились «исключительно с уважением».
Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.