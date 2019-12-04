Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Кино Мединский прокомментировал запрет на показ «Дау» в кинотеатрах Если четыре серии фильма «Дау» Ильи Хржановского не пропустили в российский прокат, это не значит, что их нельзя будет посмотреть в интернете, сообщил журналистам 4 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский.

Наука Острый перец объявлен продуктом, продлевающим жизнь Было замечено, что это вещество тормозило активность мух, а по окончании исследования выяснилось, что оно позволило продлить жизнь самок на 15%.

Политика В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.

Экономика Всемирный банк назвал главные риски для экономики России Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».

Здоровье Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.

Экономика «Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Происшествия СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении в мае этого года SSJ100 в аэропорту Шереметьево завершено, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших.