Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Политика
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает, что Россия является врагом НАТО.
Футбол
«Милан» отказался от трансфера игрока «Локомотива» Алексея Миранчука
"Милан" не будет приобретать полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Calciomercato.com.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Артист отметил, что он на личном опыте знает какие пенсии, получают большинство россиян.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Политика
Гончарук обсудил «Северный поток — 2» с премьером Швеции
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провёл переговоры со шведским коллегой Стефаном Лёвеном, в рамках которых стороны обсудили газопровод «Северный поток — 2».
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву смерти после его интервью Собчак
Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Армия и оружие
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Курганской области, впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", идущими на замену реактивным системам "Ураган".
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Общество
Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах
Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Кирилл отметил, что никакого насилия в семье допускать нельзя, однако под видом борьбы с семейным неблагополучием хотят узаконить вторжение в семейную жизнь.
Музыка
Shazam назвал самую популярную песню 2019 года
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном с топовым Snapdragon 865
Компания Qualcomm на презентации "Tech Summit 2019" анонсировала выпуск нового топового мобильного процессора Snapdragon 865.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Убитый в Берлине Хангошвили оказался причастен к терактам в Ингушетии
Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) министерства внутренних дел республики Ингушетия разыскивал с 2008 года убитого в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили по подозрению в причастности к террористическим актам на территории республики.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Армия и оружие
ВКС до конца года получат 27 боевых машин «Панцирь»
Музыка
Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе
Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
Политика
СБУ сообщила о задержании члена «Единой России» в Херсонской области
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.