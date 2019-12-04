Экономика

РБКРБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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