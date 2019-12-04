Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Культура Эмма Томпсон о создании фильма «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк Сценаристка и исполнительница одной из ролей в фильме Эмма Томпсон поделилась в интервью "Газете.Ru" деталями съемок картины, а также рассказала, какое влияние оказал на создание ленты умерший в 2016 году Джордж Майкл.

Общество В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Общество Россиянам пообещали продолжительное потепление В восточно-европейской части России после снежных осадков начнутся оттепели, при этом потепление в европейской части страны окажется продолжительным.

Политика Трамп разъяснил содержание своей беседы с Зеленским Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разъяснил содержание своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором глава США якобы просил оказать услугу лично для себя.

Космос Предложен новый способ поиска жизни на экзопланетах Ученые из Корнеллского университета придумали способ поиска жизни на экзопланетах. Он основан на создании спектральных «карт».

Политика Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2» Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

Энергетика Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.

Общество Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.