Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х
Интерфаксвчера в 06:18
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Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Культура
Эмма Томпсон о создании фильма «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк
Сценаристка и исполнительница одной из ролей в фильме Эмма Томпсон поделилась в интервью "Газете.Ru" деталями съемок картины, а также рассказала, какое влияние оказал на создание ленты умерший в 2016 году Джордж Майкл.
Общество
В Совфеде прокомментировали закон об электронных трудовых книжках
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT принятие Госдумой закона о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
В своем Instagram-аккаунте Филипп решил показать, как Алла-Виктория рассматривала все, что ей вручили на 8-летие многочисленные гости.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Общество
Россиянам пообещали продолжительное потепление
В восточно-европейской части России после снежных осадков начнутся оттепели, при этом потепление в европейской части страны окажется продолжительным.
Наука
Обнаружена связь между курением марихуаны и раком яичек
Целью было выявить связь между курением марихуаны и риском развития рака.
Политика
Трамп разъяснил содержание своей беседы с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разъяснил содержание своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором глава США якобы просил оказать услугу лично для себя.
Космос
Предложен новый способ поиска жизни на экзопланетах
Ученые из Корнеллского университета придумали способ поиска жизни на экзопланетах. Он основан на создании спектральных «карт».
Здоровье
Областную больницу Сахалина ждет служебная проверка
В областной больнице на Сахалине пройдет служебная проверка.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Перед выдачей Копенгагеном разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах Дания должна была убедить в соответствии данного решения международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
Общество
В России потеплеет на 25 градусов
Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
По данным Российского союза страховщиков, тарифный коридор ОСАГО предполагается расширить на 30%.
Общество
Для студента ВШЭ Егора Жукова обвинение запросило четыре года колонии
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Общество
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Авто
В ноябре продажи АвтоВАЗа упали на 7%
В ноябре этого года на российском рынке было продано 31 217 автомобилей LADA, что на 7,3% меньше относительно того же прошлогоднего периода.
Гаджеты
Новый сканер Qualcomm защитит смартфон сразу двумя отпечатками
Компания Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков 3D Sonic Max, который способен просканировать одновременно два пальца.
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Мировые цены на нефть вновь показывают рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Общество
СМИ узнали об угрозах сотрудника ФСО начальнику из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал табельным пистолетом своему начальнику.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).