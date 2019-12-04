Экономика

РБКРБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Всемирный банк оценил истинное благосостояние российских граждан

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Эксперты подсчитали, как обогатились россияне с конца 90-х

URA.Ruвчера в 07:18

Типичный россиянин стал почти в два раза богаче, чем в 2000 году

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Всемирный банк оценил совокупное богатство России

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Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

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Интерфаксвчера в 06:18
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Спорт

Российская гимнастка упала с восьмиметровой высоты в Риге

News.ru вчера в 15:19
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

REGNUM вчера в 18:53
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Происшествия

Стрелок убил двоих в Перл-Харбор

Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Газета.Ru вчера в 23:40
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News вчера в 15:42
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29

Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
RT на русском вчера в 16:15
Политика

Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки

Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
Росбалт вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Общество

Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
URA.Ru вчера в 21:34
Политика

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Политика

В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму

Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Аргументы и Факты вчера в 09:14
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
РБК вчера в 21:53
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК вчера в 15:17
Кино

Виктор Сухоруков объяснил, почему не стоит ждать продолжения «Брата 2»

РИА Новости вчера в 23:49
Политика

В Германии назвали главного противника НАТО

Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
Lenta.ru вчера в 23:56
Музыка

В «Яндексе» рассказали, кого россияне чаще всего слушали в 2019 году

ТАСС 00:06
Политика

Сенат США попытается спасти Европу от энергетического влияния России

Законопроект, способствующий ограничению энергетического влияния России на европейские страны, планирует принять Сенат Конгресса США, сообщил сенатор от демократической партии Крис Мерфи 5 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Коммерсантъ».
Красная весна вчера в 21:59
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК вчера в 12:15
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Политика

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
Российская газета вчера в 20:02
Космос

Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле

Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
AstroNews.ru вчера в 02:20
Общество

Министр экономического развития Алтайского края подал в отставку

Причину решения Дитятева в правительстве пока не комментируют.
Интерфакс - Россия вчера в 22:48
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

РБК 03 декабря в 23:48
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