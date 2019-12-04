Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х
Интерфаксвчера в 06:18
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Спорт
Российская гимнастка упала с восьмиметровой высоты в Риге
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Общество
Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Происшествия
Стрелок убил двоих в Перл-Харбор
Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 29
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже возросло до 29, местонахождение ещё 13 человек неизвестно.
Политика
Высылаемых из Германии дипломатов назвали агентами российской разведки
Двое сотрудников российского посольства в Берлине, которых решили выслать в РФ, являются агентами внешней разведки Минобороны России.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Общество
Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
Политика
СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Политика
В Совфеде считают закономерной позицию Казахстана по Крыму
Парламентарий отреагировал на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева из интервью немецкому изданию Deutsche Welle, где тот сказал, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) может быть увеличена на треть, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российского союза страховщиков (РСА).
Транспорт
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники
На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему не стоит ждать продолжения «Брата 2»
Политика
В Германии назвали главного противника НАТО
Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
Политика
Сенат США попытается спасти Европу от энергетического влияния России
Законопроект, способствующий ограничению энергетического влияния России на европейские страны, планирует принять Сенат Конгресса США, сообщил сенатор от демократической партии Крис Мерфи 5 декабря на пресс-конференции в Вашингтоне, передает «Коммерсантъ».
Финансы
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани прилетел в Киев
Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев.
Космос
Изучение самой большой луны Сатурна может дать представление о Земле
Ученые, изучающие погоду и климат Титана, крупнейшей луны Сатурна, сообщают о значительных сезонных колебаниях его энергетического баланса - количества солнечной энергии, поглощаемой небесным телом, и тепловой энергии, которую оно излучает.
Общество
Министр экономического развития Алтайского края подал в отставку
Причину решения Дитятева в правительстве пока не комментируют.
Происшествия