Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Происшествия Сотрудник ГИБДД застрелил мужчину в Ростовской области В Ростовской области сотрудник ГИБДД ответным огнем убил местного жителя, который открыл стрельбу из пистолета по патрулю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону среду, 4 декабря.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Технологии Для отечественного софта разработали критерии господдержки Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» на заседании 29 декабря рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии.

Происшествия РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово» Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.

Общество Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».

Происшествия В Приморье арестовали двоих полицейских за превышение полномочий Ранее СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих полицейских Приморья, которые применили «недозволенные методы расследования» к местному жителю, ставшему свидетелем убийства 37-летнего мужчины на охоте в лесу.

Политика Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.