Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Эксперты выяснили, что средний россиянин стал почти вдвое богаче с начала 2000-х
Интерфаксвчера в 06:18
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Общество
Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена
Высший суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
Происшествия
Сотрудник ГИБДД застрелил мужчину в Ростовской области
В Ростовской области сотрудник ГИБДД ответным огнем убил местного жителя, который открыл стрельбу из пистолета по патрулю, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону среду, 4 декабря.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой.
Политика
Трамп покинул саммит НАТО, назвав Трюдо «двуличным»
Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он "хороший парень".
Происшествия
В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
Волейбол
Казанский «Зенит» проиграл первый матч на клубном ЧМ по волейболу
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Технологии
Для отечественного софта разработали критерии господдержки
Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» на заседании 29 декабря рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Происшествия
РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Общество
Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Здоровье
Собянин расширил программу закупки лекарств для лечения онкологии
Общество
Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды
Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
Происшествия
В Приморье арестовали двоих полицейских за превышение полномочий
Ранее СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих полицейских Приморья, которые применили «недозволенные методы расследования» к местному жителю, ставшему свидетелем убийства 37-летнего мужчины на охоте в лесу.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Наука
Предок вируса гепатита А передался человеку от «поцелуйных» клопов
Вирус «поцелуйных клопов» оказался предком человеческого гепатита А, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Microbiology Open.
Футбол
УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Политика
Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом
Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Фигурное катание
Леонова: за победу в Финале Гран-при поборются Трусова и Косторная
В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Происшествия
В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека
Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".