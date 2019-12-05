Экономика

РБКРБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Эксперты констатировали отставание России от развитых стран на столетие

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Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена

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На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» на заседании 29 декабря рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО), которое входит в список приоритетов для развития российской ИT-индустрии.
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
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В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
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Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
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СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»

В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
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Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
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Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
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Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
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Собянин расширил программу закупки лекарств для лечения онкологии

Московский Комсомолец вчера в 11:32
Общество

Российские СМИ захотели наказывать за давление на суды

Совет судей предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суды и разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций».
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В Приморье арестовали двоих полицейских за превышение полномочий

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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Предок вируса гепатита А передался человеку от «поцелуйных» клопов

Вирус «поцелуйных клопов» оказался предком человеческого гепатита А, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Microbiology Open.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
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Убитый в Берлине гражданин Грузии был террористом

Убитый в Берлине 23 августа гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в организации и проведении терактов в России в качестве главаря отряда боевиков.
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В Финале Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине, выступят россиянки Трусова, Косторная, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.
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В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

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В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека

Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
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