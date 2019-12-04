Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
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Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Общество
Россия и Китай запустили газопровод «Сила Сибири»
Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
Политика
Путин обвинил Болгарию в саботаже строительства «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин впервые публично раскритиковал руководство Болгарии за целенаправленное затягивание строительства "Турецкого потока" - газопровода, который должен обеспечить поставки российского газа на Балканы, в Турцию и страны Южной Европы.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными
Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Игры
Обзор Darksiders Genesis: возвращение к истокам
Война - традиционный суровый милишник, ветераны первой части сразу поймут, что всадник использует те же самые приёмы, только с видом сверху.
Общество
Перепады температуры в 25 градусов ожидаются в России в декабре
Вильфанд подчеркнул, что в центре Красноярского края норма температуры будет превышена на 12-14 градусов.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Политика
Венгрия заблокирует вход Украины в НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет до тех пор блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не вернет венгерскому меньшинству право на обучение на родном языке.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Поклонники «Мисс России-2003» были уверены, что блондинка и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, еще не расписаны.
Футбол
Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года
Руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" и болельщик московского "Спартака" Олег Семенов заявил, что фанат столичного клуба Валерий Бевз оштрафован за нецензурные кричалки во время матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает "Чемпионат.com".
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение числа ДТП со смертельным исходом на дорогах страны.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Политика
Зеленский ответил на звонок Скабеевой
Российская журналистка Ольга Скабеева поговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном на Snapdragon 865
Новинка станет одним из первых гаджетов, использующих новый чипсет Qualcomm Snapdragon 865.
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.