Экономика
РБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
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Происшествия
После пожара в одесском колледже пропали десять человек
Политика
Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Здоровье
Как по рукам можно определить рак легких, рассказали врачи
Музыка
Объявлена самая популярная песня года
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Экономика
Всемирный банк назвал главные риски для экономики России
Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.
Политика
Президент Казахстана отказался называть присоединение Крыма аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецким журналистам заявил, что не считает присоединение Крыма к России его аннексией.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для автомобилистов
Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справки
Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Происшествия
Жильцы взорвавшегося дома под Белгородом получат квартиры в июле
Жильцы дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, получат новое жилье в июле 2020 года, заявил губернатора области Евгений Савченко, слова которого приводит облправительство.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Единоборства
Фергюсон начал подготовку к поединку против Нурмагомедова
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Экономика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Энергетика
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.