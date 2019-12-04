100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Политика Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.

Экономика Всемирный банк назвал главные риски для экономики России Рост ВВП России в 2019 году может составить 1,2%. Всемирный банк рассказал о главных рисках для экономики России.

Политика Президент Казахстана отказался называть присоединение Крыма аннексией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецким журналистам заявил, что не считает присоединение Крыма к России его аннексией.

Политика Макрон заявил о необходимости пересмотра системы равновесия в НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.

Армия и оружие Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справки Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.

Происшествия Жильцы взорвавшегося дома под Белгородом получат квартиры в июле Жильцы дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, получат новое жилье в июле 2020 года, заявил губернатора области Евгений Савченко, слова которого приводит облправительство.

Экономика Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Экономика Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти «3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.