Экономика

РБКРБКВсемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
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