Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

URA.Ru05:39

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

Аргументы и Факты07:04

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09

Год насмарку. Когда восстановится литовская экономика

BaltNews.lt04 июля в 12:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:15, Ашберн
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
3,9K
Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
160
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
225
Здоровье

В Монголии выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

В Монголии в регионе Баян-Улгий зафиксировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму, передает Газета.ру.
Общественное телевидение России 05:03
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
448
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
2
Общество

Краш-тест седана Aurus Senat впервые показали на видео

Еще в 2018 году появилась информация о краш-тестах автомобилей Aurus.
CARakoom.com 06:24
25
Общество

В Ингушетии с первого ЕГЭ удалены четыре человека

Магас, 6 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Ингушетии в ходе первого экзамена в череде ЕГЭ, которые начали сдавать выпускники всех субъектов России 3 июля, было выявлено четыре нарушения.
REGNUM 04:42
16
Технологии

Google работает над снижением энергопотребления браузера Chrome

Google тестирует новую возможность для своего браузера Chrome, которая должна увеличить время автономной работы ноутбуков, смартфонов и планшетов, использующих этот веб-обозреватель.
Игромания.ру вчера в 17:20
1
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
906
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

РИА Новости 07:11
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
87
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
13
Происшествия

Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

РБК 05:12
362
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 04 июля в 09:28
948
Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
3
Политика

СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
24
Культура

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 03:24
1
Религия

В РПЦ ответили, как отец Сергий стал священником против канона

ИА Красная Весна 04:25
Футбол

«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России

Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз в истории стал чемпионом России.
Газета.Ru 03:05
1
Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
98
Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
2,5K
Шоу-бизнес

В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
12
Путешествия

Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах

Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 06:00
6
Космос

На Восточный доставлено новое оборудование для ракеты «Ангара»

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодром Восточный прибыло оборудование для космического ракетного комплекса «Ангара».
3DNews 02:59
2
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
452
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
107
Общество

В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

РИА Новости 06:49
13
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное