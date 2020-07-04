Экономика
REGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru 02:42
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Здоровье
В Монголии выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму
В Монголии в регионе Баян-Улгий зафиксировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму, передает Газета.ру.
Общественное телевидение России 05:03
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
Краш-тест седана Aurus Senat впервые показали на видео
Еще в 2018 году появилась информация о краш-тестах автомобилей Aurus.
CARakoom.com 06:24
Общество
В Ингушетии с первого ЕГЭ удалены четыре человека
Магас, 6 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Ингушетии в ходе первого экзамена в череде ЕГЭ, которые начали сдавать выпускники всех субъектов России 3 июля, было выявлено четыре нарушения.
REGNUM 04:42
Технологии
Google работает над снижением энергопотребления браузера Chrome
Google тестирует новую возможность для своего браузера Chrome, которая должна увеличить время автономной работы ноутбуков, смартфонов и планшетов, использующих этот веб-обозреватель.
Игромания.ру вчера в 17:20
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Политика
Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции
В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 04 июля в 09:28
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Политика
СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
Взгляд.ру 04:02
Культура
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров
В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 03:24
Религия
В РПЦ ответили, как отец Сергий стал священником против канона
ИА Красная Весна 04:25
Футбол
«Зенит» во второй раз подряд стал чемпионом России
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз в истории стал чемпионом России.
Газета.Ru 03:05
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
Путешествия
Россияне разочаровались в отдыхе на отечественных курортах
Российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости.
Lenta.ru 06:00
Космос
На Восточный доставлено новое оборудование для ракеты «Ангара»
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодром Восточный прибыло оборудование для космического ракетного комплекса «Ангара».
3DNews 02:59
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
РИА Новости 06:49