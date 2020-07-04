Экономика

ТАССТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

Аргументы и Факты07:04

Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

Год насмарку. Когда восстановится литовская экономика

BaltNews.lt04 июля в 12:00

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАСС05:01

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:54, Ашберн
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
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Происшествия

Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО

РБК 05:12
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
Российская газета 02:06
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Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

РИА Новости 07:11
Путешествия

Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Не исключено, что на этапе открытия авиасообщения с РФ отельеры предложат россиянам выгодные спецпредложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.
РИА Новости 04:47
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Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Происшествия

В Москве бывший украинский футболист арестован за шпионаж

Москва, 6 июля 2020, 14:44 — REGNUM Бывший украинский футболист Василий Василенко арестован в Москве, его обвиняют в шпионаже в пользу Киева.
REGNUM 07:44
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Политика

В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
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Кино

Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»

Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru 05:56
Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса на людях начались 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.
РБК вчера в 21:53
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Происшествия

ФСБ изъяла у межрегиональных курьеров 55 кг синтетических наркотиков

RT на русском 05:39
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Наука

ДНК, которое влияет на COVID-19, человеку передал неандерталец

В новом исследовании, Хьюго Зеберг, генетик из Каролинского института в Швеции, заметил, что версия 3 хромосомы, которая повышает риск тяжелого протекания COVID-19, похожа на версию хромосомы неандертальца, который жил в Хорватии 50000 лет назад.
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Армия и оружие

Появились фото китайской РСЗО B-12 для воздушно-десантных войск

По данным китайских источников РСЗО B-12 создавалась специально для воздушно-десантных сил НОАК.
Военное обозрение 07:38
Транспорт

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
РБК 07:20
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото

Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.
Актуальные Новости 03:34
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Наука

Ученые открыли генетическую предрасположенность к смерти от COVID-19

Как свидетельствую результаты исследования геномов жертв коронавирусной инфекций, а также выживших после болезни, определенные генные мутации, а именно пять вариаций в четырех генах, могут увеличить риск смертельного исхода до 13 раз.
ИА Красная Весна 07:40
Шоу-бизнес

Константин Ивлев женится через две недели после развода

Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
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Здоровье

В Роспотребнадзоре оценили угрозу проникновения бубонной чумы в Россию

По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, которые приводит РИА «Новости», опасности распространения чумы в России нет.
АБН 04:38
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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Технологии

Ozon заплатит до 120 тысяч рублей за поиск уязвимостей

Компания Ozon объявила о запуске программы по поиску уязвимостей (bug bounty) в работе её сервисов.
News.ru 05:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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