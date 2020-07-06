Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Определено будущее российской экономики

Lenta.ru11:59

Всемирный банк предсказал России самый глубокий за 11 лет спад

Комсомольская правда06:19

ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

ВВП России в 2020 году упадет до 11-летнего минимума

URA.Ru05:39

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

Интерфакс05:18

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАСС05:01

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМ05:09
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:26, Ашберн
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
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Политика

Посольство России отреагировало на решение Британии ввести санкции

«Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании», — подчеркнули дипломаты.
RT на русском 12:23
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

На 6 июля в Ростовской области у 10 166 человек выявлен коронавирус. Показатель заболевших — 242 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:00
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Павел Прилучный отреагировал на разговоры о его отношениях с Мирославой Карпович.
CT news 10:50
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Происшествия

Нижегородская прокуратура начала проверку сообщений о падении Ан-2

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку по факту возможного падения легкомоторного самолета в Нижегородской области.
РБК 12:02
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Политика

Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
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Общество

Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

SM News 05:53
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
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Шоу-бизнес

Ник Кордеро скончался от осложнений после коронавируса

Bimru.ru 06:48
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Здоровье

В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой

В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
BFM.ru 11:25
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Общество

Рошаль призвал жителей Москвы «не быть дураками» и носить маски

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал москвичей продолжать носить маски в общественных местах.
Известия 08:00
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Транспорт

На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
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Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
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Происшествия

В Воронежской области остался один из почти 40 очагов COVID-19

Один из почти 40 очагов коронавирусной инфекции остается на территории Воронежской области, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 10:27
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Игры

Актер озвучивания закончил работу над The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 — это может означать скорый релиз тайтла

Испанский актёр озвучивания Марсель Наварро заявил, что записал все фразы для своего персонажа в The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. В оригинальной игре Наварро озвучил Ривалли — одного из напарников Линка.
CyberSport.ru 11:12
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Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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В сольном фильме Чёрная вдова «передаст эстафету» новой героине

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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В Петербурге 60 тяжелых ковидных больных излечились плазмой

Переливанием плазмы специалисты занимаются в Центре им. Алмазова, Мариинской больнице, Клинической больнице Святителя Луки, Александровской больнице, больнице Святого Георгия, а также городских больницах № 40, № 20 и № 2. Применять антитела к COVID-19 для лечения пациентов в Северной столице начали в мае этого года.
Evo-rus.com 04 июля в 15:43
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Происшествия

Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50

По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
ТАСС 09:07
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Сын Бари Алибасова заявил, что его отца хотели убить

Рамблер 12:08
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Киберспорт

Вышел дебютный тизер-трейлер Shadow Warrior 3

Независимое издательство Devolver Digital совместно со студией Flying Wild Hog представила тизер-трейлер продолжения серии экшенов от первого лица Shadow Warrior.
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Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
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