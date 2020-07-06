Экономика
REGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Общество
Сайт Tesla обвалился под натиском желающих купить шорты c логотипом
Сайт корпорации обвалился под натиском желающих приобрести новинки. Маск разместил в Twitter ссылку на карточку товара.
Известия 08:18
Политика
Суд в США разрешил властям штатов наказывать «неверных выборщиков»
Верховный суд США принял решение о том, что власти штата смогут наказывать членов коллегии выборщиков, которые будут во время президентских выборов поддерживать не того кандидата, за которого выступили большинство жителей штата.
RT на русском 15:04
Происшествия
Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара
Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
Шоу-бизнес
Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери
Российская газета 12:25
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера
Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
Общество
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
RT на русском 12:38
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Футбол
Тренера «Тамбова» устроила победа над «Спартаком» в матче РПЛ
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин высказался по итогам матча 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака".
Газета.Ru 04 июля в 21:48
Наука
Названа главная причина смерти от коронавируса
Российские ученые назвали высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови главной причиной развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 13:26
Здоровье
В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер
6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ 15:16
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, передает StarHit.
РЕН ТВ 08:14
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
RT на русском 04 июля в 04:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма 10:59
Общество
Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области
Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
Блокнот Воронеж 12:03
Здоровье
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 08:33
Общество
Граффити с Солженицыным в Твери заменят на рисунок в честь ВОВ
News.ru 04 июля в 08:22
Общество
Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом
В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
Новости Ярославля 76.ru 02:42
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
Общество
Американский город первым в мире узаконил полиаморные отношения
Власти города Сомервилля в американском штате Массачусетс первыми в мире узаконили полиаморные отношения как особый вид партнерства, сообщает CNN.
Афиша Daily 11:37