Экономика

REGNUMREGNUMВсемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
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Всемирный банк оценил антикризисные меры в России

Коммерсантъ15:23

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до 11-летнего минимума

Газета.Ru15:17

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

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Определено будущее российской экономики

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ВВП России в 2020 году упадет до минимума за 11 лет

Национальная служба новостей06:13

Всемирный банк прогнозирует сокращение экономики России до 11-летнего минимума

Вести.Ru11:08

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАСС05:01
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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
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Сатановский привел доводы неизбежности войны Запада с РФ

Запад серьезно планирует начать масштабные военные действия с Россией, готовя плацдармы наступления уже сегодня.
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В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек

За последние сутки в Москве скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены

Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
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Пресс-служба РПЛ сообщает, что «Зенит» получит трофей чемпионов России в среду после матча 27-го тура против «Сочи».
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Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
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Армия и оружие

В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе

Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
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МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
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Экономика

В МГУ рассказали о проблемах со средствами на развитие вуза

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова не получает полного объема субсидии на выполнение государственного задания и вынужден привлекать для его выполнения внебюджетные средства, которые мог бы использовать на стимулирование процессов развития, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Космос

В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

Ученые из NASA рассказали об открытии «параллельной вселенной», где время «проходит вспять».
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Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
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В Китае и Монголии зафиксировали случаи заражения бубонной чумой

В Западной Монголии в регионе, который граничит с российской Республикой Алтай, выявили два случая заражения бубонной чумой.
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Легкоатлет Волков работает над сменой спортивного гражданства

Обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.
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Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

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Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ

Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
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Создатели родстера «Крым» выпустят пикап

Инженеры, работавшие над созданием молодежного родстера «Крым», разрабатывают совершенно инновационный проект необычного пикапа.
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Названа главная причина смерти от коронавируса

Российские ученые назвали высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови главной причиной развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19.
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"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
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В Одессе участников акции партии Шария задержали с помощью спецназа

Задержание участников протестной акции партии Шария в Одессе провело спецподразделение «Альфа» украинского спецназа.
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Тренер-реабилитолог Сидельникова вошла в тренерский штаб «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что тренер-реабилитолог Екатерина Сидельникова вошла в тренерский штаб команды.
Спорт-Экспресс 16:01
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