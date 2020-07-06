Экономика
ТАССВсемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%
ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Общество
Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии
Денежная прибавка к основной пенсии формируется, исходя из специфики формирования стажа.
Evo-rus.com 06:08
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру
Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru вчера в 06:48
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Экономика
Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%
В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
РБК 07:22
Армия и оружие
Санкции США вызывают аллергию у партнеров России по ВТС, заявил Шугаев
Санкции США в отношении России вызывают аллергию у ее партнеров по военно-техническому сотрудничеству, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 09:10
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
Что происходит 08:03
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
Моя Москва.онлайн 05:39
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Общество
Центробанк продлил перевод пенсионеров на карту Мир до 1 октября
«Северный город» – С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты должны были зачисляться только на банковские карты платежной системы «МИР».
Северный город 06:18
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
РИА Новости 05:06
Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG.
РБК 06:26
Общество
Денис Проценко оценил возможность второй волны коронавируса в Москве
Главврач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью программе "Док-Ток" на Первом канале ответил на вопрос, грозит ли Москве вторая волна коронавируса.
Московский Комсомолец 07:53
Авто
Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап
Команда инженеров, известная разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины построит необычный внедорожный пикап, пишет автомобильный портал tarantas.news.
Моя Москва.онлайн 07:36
Шоу-бизнес
Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина за оскорбление жены
Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, сообщает Starhit.
Газета.Ru 08:38
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Технологии
Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем
Полностью бесплатное производство Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем.
CNews 08:32