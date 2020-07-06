ВВП России в 2020 году упадет на 6% и будет восстанавливаться умеренными темпами в 2021-2022 годах, говорится в докладе Всемирного банка. Согласно прогнозам, падение ВВП России до 11-летнего минимума произойдет под влиянием спровоцированного пандемией глубокого спада мировой экономики.

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

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