Экономика

АБНАБНВсемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году

«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.
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Всемирный банк оценил антикризисные меры в России

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Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАССвчера в 05:01
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В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

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Посол ЕС ответил на вопрос о сроках открытия границ с Россией

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На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
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Семейство Lada Vesta получило ОТТС на коммерческие комплектации транспортного средства.
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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
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Здоровье

Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи

Вечерняя Москва вчера в 12:27
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Общество

Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области

В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

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Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
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Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
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В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
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Общество

Коронавирус мог находиться в спящем режиме по всему миру

Происхождение коронавируса, который за несколько месяцев охватил более двухсот стран мира, до сих пор остается загадкой.
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Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Общество

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
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Общество

В Татарстане за сутки подтверждено 36 случаев коронавируса

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 36 случаев заражения коронавирусом.
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Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител

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Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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В Минздраве РТ рассказали об успехах лечения Covid-19 новым препаратом

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Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
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Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
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