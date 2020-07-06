«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.

Всемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году

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