Экономика
АБНВсемирный банк спрогнозировал спад российского ВВП на 9,6% в 2020 году
«При более неблагоприятном сценарии ВВП может сократиться на 9,6% в 2020 году и восстановиться на незначительные 0,1% в 2021 году», — заявили во Всемирном банке. При этом базовый сценарий предусматривает рецессию в российской экономике на 6% с умеренным восстановлением в 2021-2022 годах.
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Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%
Интерфаксвчера в 05:18
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Известия 05:08
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о сроках открытия границ с Россией
Посол ЕС в России Маркус Эдерер ответил на вопрос о сроках открытия европейских границ с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам - в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентного пункта.
РИА Новости 05:06
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Как сообщает ToDay News Ufa, в ПФР рассказали, что часть пенсионеров получит увеличенную прибавку к пенсии.
ToDay News Ufa 05:09
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Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
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UfacityNews.ru 04:16
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Car.ru 03:27
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Здоровье
Женщина родила четверню в столичном центре планирования семьи
Вечерняя Москва вчера в 12:27
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Авто
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Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
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Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Общество
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Происхождение коронавируса, который за несколько месяцев охватил более двухсот стран мира, до сих пор остается загадкой.
Вечерний курьер вчера в 16:26
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
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Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
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Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
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РБК вчера в 22:04
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В Татарстане за сутки подтверждено 36 случаев коронавируса
Как сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 36 случаев заражения коронавирусом.
Кайбицкие зори 03:58
Экономика
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RT на русском 01:10
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Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Происшествия
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MOS.news вчера в 15:00
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
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В Минздраве РТ рассказали об успехах лечения Covid-19 новым препаратом
В Татарстане новый препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» показал высокую эффективность.
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Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
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Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
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ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
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РБК 05 июля в 20:19
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20