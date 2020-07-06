Аналитики Всемирного банка прочат российской экономике 6-процентное падение ВВП на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Примечательно, что падение на 6% станет рекордным для России за последние 11 лет.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 688

Общество В России за сутки умерли 135 пациентов с коронавирусом За сутки в России умерли 135 человек с COVID-19, за все время — 10 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество В Ростовской области выявлен 91 случай коронавируса В Ростовской области зараженных добавилось на 91 и составило на сегодняшний день 10 166.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 332

Происшествия Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения. 25

Политика Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 3

Общество Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.

Общество Москва и Барселона поддержат друг друга в туристической сфере Москва и Барселона заключили меморандум о взаимной поддержке городов в туристической сфере. Так сообщили в пресс-службе Мостуризма.

Происшествия В Луганской области разрушили знак «Украина» В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело. 1

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 853

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 354

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 9

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 22

Общество Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 543

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,3K