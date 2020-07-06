Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВсемирный банк ожидает рекордного падения ВВП России

Аналитики Всемирного банка прочат российской экономике 6-процентное падение ВВП на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Примечательно, что падение на 6% станет рекордным для России за последние 11 лет.
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Всемирный банк оценил антикризисные меры в России

Коммерсантъвчера в 15:23

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

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Определено будущее российской экономики

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В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

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Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до 11-летнего минимума

Газета.Ruвчера в 15:17

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМвчера в 05:09
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Evo-rus.com вчера в 11:40
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Общество

В России за сутки умерли 135 пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 135 человек с COVID-19, за все время — 10 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество

В Ростовской области выявлен 91 случай коронавируса

В Ростовской области зараженных добавилось на 91 и составило на сегодняшний день 10 166.
Вперёд (г. Батайск) вчера в 03:34
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Общество

ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене

Москва, 7 июля 2020, 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.
REGNUM 03:33
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Общество

В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
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Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань вчера в 13:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Политика

Патрушев опроверг данные о «сговоре» России с талибами

Россия никогда не сотрудничала с движением "Талибан", и о каком-либо сговоре Москвы с талибами говорят только те, кто либо плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает факты, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
РИА Новости 03:07
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Общество

Школьника с ОВЗ заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ в Москве

Сегодня в столице прошёл ЕГЭ по русскому языку.
Говорит Москва вчера в 09:42
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Шоу-бизнес

Басков без зубов с бутылкой водки шокировал Интернет

Вести Подмосковья вчера в 05:48
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Общество

Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Общество

Правительство запустило программу по доступной аренде автомобилей

Правительство в рамках программы "Доступная аренда" субсидирует до четверти расходов на приобретение автотехники каршеринговыми компаниями и арендодателями.
РИА Новости 02:48
Общество

Москва и Барселона поддержат друг друга в туристической сфере

Москва и Барселона заключили меморандум о взаимной поддержке городов в туристической сфере. Так сообщили в пресс-службе Мостуризма.
Чертаново Южное 03:22
Происшествия

В Луганской области разрушили знак «Украина»

В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
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Общество

В России за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших

За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом.
РБК 03:32
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
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Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
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Общество

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 02:31
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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Общество

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы

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Астрономы обнаружили новый источник углерода во Вселенной

ИА Красная Весна вчера в 14:22
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