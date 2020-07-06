Экономика
Pravda.RuВсемирный банк ожидает спад ВВП России на 6%
Внутренний валовой продукт России упадет на 6%. Это самое серьезное падение за последние 11 лет. Такой прогноз дал Всемирный банк.
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Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%
Интерфаксвчера в 05:18
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Общество
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Армия и оружие
В Польше рассказали об уникальном российском оружии, способном уничтожать даже спутники
Польское издание Interia опубликовало материал о новом российском оружии ПВО С-500 «Прометей».
Южный Федеральный вчера в 21:27
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
Происшествия
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика
Кировская область намерена присоединиться к проекту по электронному голосованию
Кировская область рассчитывает присоединиться к пилотному проекту по электронному голосованию в сентябре 2020 года.
Первоисточник 05 июля в 10:00
Экономика
«Казанская Ривьера» перешла в девелоперские структуры «Ак Барс Банка»
"Ак Барс Банк" через опосредованные девелоперские структуры завершил оформление сделок по переводу в собственность наиболее ликвидных коммерческих объектов ГК "Сувар".
Реальное время 00:14
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл может быть снова беременна
Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл беременна вторым ребенком и не появляется на публике так часто, как раньше.
Pravda.Ru 02:39
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Политика
Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины
Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
Здоровье
Врач назвала две главные причины выпадения волос
Врач-дерматолог Татьяна Егорова назвала две основные причины выпадения волос.
ToDay News Ufa 01:28
Общество
TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности
Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
Компания 02:35
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
BFM.ru вчера в 11:19
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Кино
Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула 2» Дэвида Литча
Брэд Питт сыграет одну из главных ролей в фильме «Bullet Train», режиссером которого станет постановщик «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Литч.
Афиша Daily вчера в 16:33
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа вчера в 11:51
Здоровье
Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом
В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Происшествия
Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка
По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
Общество
Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса
В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия вчера в 20:32
Культура
Михайлов отрецензировал памятник Советскому солдату под Ржевом
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом 30.06.
КузПресс вчера в 21:00
Происшествия
В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии
Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Религия
Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия
Уральский меридиан 00:28
Общество
На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
Российская газета 02:24