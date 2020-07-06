Экономика

Pravda.RuPravda.RuВсемирный банк ожидает спад ВВП России на 6%

Внутренний валовой продукт России упадет на 6%. Это самое серьезное падение за последние 11 лет. Такой прогноз дал Всемирный банк.
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Всемирный банк оценил антикризисные меры в России

Коммерсантъвчера в 15:23

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России до 11-летнего минимума

Газета.Ruвчера в 15:17

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

ТАССвчера в 05:01

В ВБ заявили о возможности реформировать систему соцподдержки в России

РИА Новостивчера в 05:29

Всемирный банк в стрессовом сценарии спрогнозировал падение ВВП РФ в 2020г. на 9,6%

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Определено будущее российской экономики

Lenta.ruвчера в 11:59

Всемирный банк: спад ВВП России в 2020 году будет самым глубоким за последние 11 лет

ПРАЙМвчера в 05:09
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Общество

Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
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Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
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Армия и оружие

В Польше рассказали об уникальном российском оружии, способном уничтожать даже спутники

Польское издание Interia опубликовало материал о новом российском оружии ПВО С-500 «Прометей».
Южный Федеральный вчера в 21:27
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
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Кино

Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
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Происшествия

В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика

Кировская область намерена присоединиться к проекту по электронному голосованию

Кировская область рассчитывает присоединиться к пилотному проекту по электронному голосованию в сентябре 2020 года.
Первоисточник 05 июля в 10:00
Экономика

«Казанская Ривьера» перешла в девелоперские структуры «Ак Барс Банка»

"Ак Барс Банк" через опосредованные девелоперские структуры завершил оформление сделок по переводу в собственность наиболее ликвидных коммерческих объектов ГК "Сувар".
Реальное время 00:14
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Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Шоу-бизнес

Меган Маркл может быть снова беременна

Супруга принца Гарри актриса Меган Маркл беременна вторым ребенком и не появляется на публике так часто, как раньше.
Pravda.Ru 02:39
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
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Политика

Медведчук обвинил ЕС в колониальной политике в отношении Украины

Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику и стремится "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток", заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Газета.Ru вчера в 16:10
Здоровье

Врач назвала две главные причины выпадения волос

Врач-дерматолог Татьяна Егорова назвала две основные причины выпадения волос.
ToDay News Ufa 01:28
Общество

TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
Компания 02:35
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Здоровье

Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной

Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
80
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Кино

Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула 2» Дэвида Литча

Брэд Питт сыграет одну из главных ролей в фильме «Bullet Train», режиссером которого станет постановщик «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Литч.
Афиша Daily вчера в 16:33
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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Экономика

Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей

В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа вчера в 11:51
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Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Происшествия

Троих полицейских из Улан-Удэ обвинили в пытках подростка

По версии следствия, днем 4 июля сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 по подозрению в краже задержали подростка, к которому во время допроса в служебном кабинете применили силу и причинили ему телесные повреждения.
Вести.Ru 02:02
10
Общество

Генсек ООН озвучил два сценария для мира после пандемии коронавируса

В материале, опубликованном 6 июля, генсек отмечает, что хоть предугадать будущее нельзя, он видит лишь два возможных сценария для мира после пандемии: оптимистический и пессимистический.
Известия вчера в 20:32
1
Культура

Михайлов отрецензировал памятник Советскому солдату под Ржевом

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом 30.06.
КузПресс вчера в 21:00
1
Происшествия

В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
6
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Религия

Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия

Уральский меридиан 00:28
1
Общество

На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг

Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
Российская газета 02:24
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