Экономика
ТАССВсемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году
"Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - отмечается в докладе. Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Общество
Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами
Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
REGNUM 08:45
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Футбол
СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ
Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20
Наука
Супербыстрый микроскоп помог ученым уловить движение света
Супербыстрый микроскоп помог экспертам уловить движение света.
Evo-rus.com 08:50
Общество
Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Общество
Путин поручил увеличить пособие по безработице
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян попал в реанимацию
Росбалт 04:50
Авто
Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ
Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
Энергетика
«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ
Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.
Lenta.ru 07:54
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Общество
Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств
Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт вчера в 17:59
Общество
Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз
За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана
Piter.tv вчера в 08:32
Общество
В Москве сохранят масочный режим
Введенный ранее в Москве масочный режим не отменяется после снятия основных ограничений. Об этом сообщает официальный портал мэра mos.ru.
Российская газета 09:40
Здоровье
Текслер ругает граждан за рост числа заболевших в Челябинской области
С другой стороны, трудно обвинять граждан в нежелании носить маски в 30-градусную жару, которая установилась в Челябинской области.
Курс дела 07:57
Происшествия
Осужденный умер в калининградском СИЗО после приговора
В Калининграде в СИЗО умер 31-летний осужденный через несколько дней после вынесения ему приговора.
Интерфакс 09:02
Здоровье
В Бузулуке из-за роста числа заражений могут закрыть торговые центры
По сообщению министра здравоохранения Оренбургской области в Бузулуке и Бузулукском районе отмечен подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
АиФ Оренбург 10:40
Происшествия
СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов
Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:35
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11