Экономика

ТАССТАССВсемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

"Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - отмечается в докладе. Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).
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Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Комсомольская правда11:05

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики РФ на 6%

News.ru11:21

Российской экономике резко ухудшили прогноз

Росбалт11:18

Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ

Газета.Ru11:24

Всемирный банк из-за коронавируса резко ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

ПРАЙМ11:03

Всемирный банк прогнозирует цену барреля нефти в 2020 году на уровне $32

ТАСС11:20

В Нидерландах ждут самую глубокую рецессию за 100 лет

ИА Красная Весна06:30
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:34, Ашберн
Культура

Актер из «Мира Юрского периода 2» заявил о своей гомосексуальности

Lenta.ru 09:50
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
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Общество

Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами

Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
REGNUM 08:45
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Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Футбол

СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20
Наука

Супербыстрый микроскоп помог ученым уловить движение света

Супербыстрый микроскоп помог экспертам уловить движение света.
Evo-rus.com 08:50
Общество

Собянин объяснил основную задачу самоизоляции

Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Общество

Путин поручил увеличить пособие по безработице

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян попал в реанимацию

Росбалт 04:50
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Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
Тарантас Ньюс 06 июня в 03:36
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Энергетика

«Газпром» прямо отказал Белоруссии по ценам на газ

Переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля.
Lenta.ru 07:54
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
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Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ 07:15
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Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
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Общество

Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд рублей у судебных ведомств

Счетная палата Россия выявила у Судебного департамента при Верховном суде и Мосгорсуда нарушения и недостатки на сумму более 5,2 млрд руб при исполнении федерального бюджета в 2019 году.
Росбалт вчера в 17:59
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Общество

Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана

Piter.tv вчера в 08:32
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Общество

В Москве сохранят масочный режим

Введенный ранее в Москве масочный режим не отменяется после снятия основных ограничений. Об этом сообщает официальный портал мэра mos.ru.
Российская газета 09:40
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Здоровье

Текслер ругает граждан за рост числа заболевших в Челябинской области

С другой стороны, трудно обвинять граждан в нежелании носить маски в 30-градусную жару, которая установилась в Челябинской области.
Курс дела 07:57
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Происшествия

Осужденный умер в калининградском СИЗО после приговора

В Калининграде в СИЗО умер 31-летний осужденный через несколько дней после вынесения ему приговора.
Интерфакс 09:02
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Армия и оружие

Египет поддержал Хафтара в борьбе с террористами ПНС Ливии и Турцией

ФАН 09:10
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Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

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В Бузулуке из-за роста числа заражений могут закрыть торговые центры

По сообщению министра здравоохранения Оренбургской области в Бузулуке и Бузулукском районе отмечен подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

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Происшествия

СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов

Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
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Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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