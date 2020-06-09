Экономика
RuNews24.ruВсемирный банк спрогнозировал падение экономики России в 2020 году
В 2021 году рост мирового ВВП составит 4,2%, тогда как в январе текущего года говорилось о роста всего на 2,6%. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил доработать план по восстановлению российской экономики.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газета09 июня в 07:09
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Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»
АБН вчера в 23:26
Общество
Омские школьники не могут получить аттестаты
Выдача документов задерживается из-за проволочек в Минпросвещения. В Омске школьники до сих пор не могут получить аттестаты.
Om1.ru вчера в 21:30
Здоровье
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня.
RT на русском вчера в 19:47
Космос
На российском модуле МКС ищут источник утечки токсичного бензола
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Происшествия
102 новых пациента с коронавирусом выявили в Новосибирской области
102 новых пациента заразились коронавирусом за минувшие сутки в Новосибирской области.
Atas.info 01:09
Экономика
Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
РБК 02:01
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
Здоровье
В Госдуме задумались о борьбе с COVID-19 с помощью чеснока и пиявок
По словам Тумусова, опыт Китая, Индии, Кореи и Японии говорит о широком применении методов традиционной народной медицины в борьбе с COVID-19.
Ридус вчера в 20:55
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Политика
Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому
Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязательно раскается за ложь и негативное отношение к Крыму, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:00
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM вчера в 06:57
Технологии
«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст
Мир новостей 09 июня в 10:01
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Финляндия собирается продлить ограничения на въезд из России
Правительство Финляндии может с 14 июня открыть границы со странами Балтики и Европы. Снятие ограничений не касается России и Швеции.
Peterburg2.ru 02:08
Происшествия
Михаила Ефремова отправили под домашний арест
Актёр отправлен под домашний арест. Выслушав мнения сторон, суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа.
Телеканал ОТВ 09 июня в 15:23
Кино
Вышел русский трейлер нового фильма Уэса Андерсона
В российский прокат новая картина Уэса Андерсона выйдет осенью этого года.
Коммерсантъ Стиль вчера в 15:03
Политика
Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Общество
В Сент-Поле демонстранты свалили с пьедестала статую Колумба
Участники протестов в городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба.
ТАСС 01:23
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Доля Сбербанка в 2ГИС составит 72%, еще 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта.
Коммерсантъ 02:05
Общество
Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК вчера в 23:00
Общество
В США число выявленных случаев коронавируса превысило два миллиона
В США число выявленных случаев коронавируса достигло 2 000 464, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Daily Storm 02:10
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Разработка специалистов российской госкорпорация, как следует из описания патента, предназначена для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
Популярная механика 08 июня в 17:33
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25