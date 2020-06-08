Экономика

ТАССТАССВсемирный банк ожидает спада экономики России на 6% в 2020 году

"Экономику России в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - отмечается в докладе. Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году (+1,6%).
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Всемирный банк: средняя цена на нефть в 2020 году составит $32 за баррель

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INEOS Automotive показал дизайн внедорожника Grenadier

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В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
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Объявлены результаты судебно-психиатрической экспертизы Голунова

Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы журналиста Ивана Голунова — на обследование сотрудника «Медузы» направил Следственный комитет (СК) еще в марте.
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На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Общество

Путин поручил увеличить пособие по безработице

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам совещания о ситуации на рынке труда, в них входят увеличение минимального размера пособия по безработице и продление выплат пособия на три месяца.
РБК 11:12
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Экономика

Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях

Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
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Общество

Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве.
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Алексей Панин устроил скандал на похоронах Михаила Кокшенова

Панин якобы назвал Кокшенова хорошим актёром, но плохим режиссером, после чего его выгнали с прощальной церемонии.
Bimru.ru вчера в 07:36
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Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
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Общество

Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C

На юге европейской территории России 8—13 июня температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
RT на русском 10:38
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Общество

Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 07:09
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника

НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
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Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
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Политика

Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
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Здоровье

Виктор Томенко считает, что резко возвращаться к обычной жизни нельзя

Если ситуация с коронавирусом в Алтайском крае изменится, могут быть вновь приняты ужесточающие меры.
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Агент: Рыбус согласовал все условия с клубом из Стамбула

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Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
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Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
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Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Политика

На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
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Здоровье

В Бузулуке из-за роста числа заражений могут закрыть торговые центры

По сообщению министра здравоохранения Оренбургской области в Бузулуке и Бузулукском районе отмечен подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Арка Большой Медведицы: существуют ли окна во Вселенную

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