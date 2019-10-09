Экономика

Суть событийСуть событийВсемирный банк вновь понизил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк вновь снизил прогноз роста экономики России по итогам 2019 года. В июле сообщалось, что ожидается замедление до 1,2%. Теперь же прогноз роста снизился до 1%. Такие данные содержатся в отчёте Всемирного банка.
Читать в источнике
Комментировать256
с чего всё началось

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.
ТАССвчера в 00:02

Подробнее о событии

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

РИА Новостивчера в 00:33

Глобализации может не хватить на бедность

Коммерсантъвчера в 18:19

Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по росту экономики России

RT на русскомвчера в 15:26

На экономику России «давит» замедление мирового ВВП

REGNUMвчера в 07:21

В мировом тренде

Известия01:00

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАССвчера в 00:02

ВБ понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1% с 1,2%

ПРАЙМвчера в 00:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:35, Ашберн

Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости

КП - Северная Европавчера в 03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Общество

Клишас объяснил необходимость закона о блокировке электронной почты

В новом законопроекте требования распространяются на сервисы, которые включены в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, среди них «Яндекс.Почта», Почта Mail.ru, «Рамблер.Почта».
РБК 08 октября в 12:33
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 08 октября в 01:59
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Политика

Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России

В 1997 году Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни.
РБК 00:27
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

По данным Минздрава, только в поликлиниках не хватает более 25 тыс. врачей и около 130 тыс. медсестер, а также других медицинских сотрудников.
РБК 01:21
Происшествия

В Москву прибыл поезд с повышенным радиационным фоном

АБН 08 октября в 13:49
Авто

Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией

Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили вчера в 04:30
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Армия и оружие

National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару

До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Военное обозрение вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов

Врач, специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала о принципе помощи при заболевании, которое, возможно, сейчас наблюдается у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк.
Петербургский дневник вчера в 20:28
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Сирии

DP.RU вчера в 09:26
Армия и оружие

The National Interest назвал лучшие российские танки

Список лучших советских и российских танков составили журналисты американского военного издания The National Interest.
ТК Звезда 07 октября в 10:45
Происшествия

12 млн руб. украли у пайщиков потребительского кооператива в Иркутске

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело по факту кражи 12 миллионов рублей у пайщиков потребительского кооператива «Восточно-Сибирские сбережения» в Иркутске, сообщается 10 октября на сайте Главного управления МВД России по Иркутской области.
ИрСити 00:10
Авто

Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний

Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru вчера в 03:31
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru вчера в 00:36
Экономика

Прожиточный минимум предложили снизить

Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров - на 1,6%.
Российская газета вчера в 16:50
Авто

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 08 октября в 07:26
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 08 октября в 09:28
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан".
Газета.Ru вчера в 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное