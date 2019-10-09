Экономика
Rambler News ServiceПочему Всемирный банк понизил прогноз по экономике России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России на 0,2 п.п. до 1% в 2019 году, следует из подготовленного организацией доклада Economic Outlook. Ранее банк понизил прогноз по росту экономики России в апреле на 0,1 п.п. — до 1,4%, в июне — до 1,2%.
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с чего всё началось
Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.ТАСС00:02
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КП - Северная Европа03:06
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