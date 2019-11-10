Общество

Газета.RuГазета.RuВсемирный банк поддержал земельную реформу на Украине

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Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель. Об этом сообщают "Украинские новости".
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