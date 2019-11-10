Общество
Газета.RuВсемирный банк поддержал земельную реформу на Украине
Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель. Об этом сообщают "Украинские новости".
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Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
УтроNews вчера в 01:41
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Футбол
Платини потребовал от УЕФА 7,2 миллиона евро
Сумма иска составляет 7,2 миллиона евро, из них 5,5 миллиона — задолженность по зарплате.
Спорт-Экспресс вчера в 07:25
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Общество
«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 01:21
Технологии
В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы
Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).
ТАСС вчера в 22:10
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Происшествия
Полиция проверит анонимные сообщения о «минировании» двух ТЦ в Москве
В столичных правоохранительных органах подтвердили проверку анонимных сообщений о якобы заминированных торговых центрах на западе и северо-востоке Москвы.
Вечерняя Москва 15:11
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC
В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.
Sport24.ru 12:42
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 16:09
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека и ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
Коммерсантъ 12:38
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма 09:20
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Политика
Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
Единоборства
Сондерс в бою с Косересом защитил титул чемпиона WBO
В Лос-Анджелесе (США) прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе между британским обладателем пояса Билли Джо Сондерсом и представителем Аргентины Марсело Косересом.
Sportbox.RU 22:46
Политика
Британская контрразведка защитила политиков от «российских хакеров»
Британская контрразведка МI-5 провела секретную операцию по "защите" телефонов политиков от российских хакеров, сообщает издание The Mirror.
Life.ru 22:20
Футбол
ФК «Ростов» уступил дома «Тамбову»
«Тамбов» обыграл «Ростов» и в первом круге дома, и вот теперь сейчас, на выезде.
Московский Комсомолец 13:01
Политика
Большинство жителей Донбасса выступили за присоединение к России
Согласно исследованию, 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России.
URA.Ru 13:59
Наука
Радиус протона оказался меньше, чем считалось
Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
Naked Science 07 ноября в 19:01
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Политика
В МВД Ливии заявили, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
Издание Bloomberg опубликовало заявление главы ливийского МВД Фатхи Башага о разжигании Россией конфиликта в стране, «подливая масла в огонь».
Военное дело 15:50
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24