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Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до почти $140 за баррель

Аналитики Всемирного банка пересмотрели в сторону увеличения свои прогнозы относительно цен на нефть в 2022 и 2023 годах на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций, говорится в прогнозе банка.
РБК
В 2023 году, согласно обновленному прогнозу, стоимость нефти может повышаться примерно до $110 за баррель, в базовом прогнозе — примерно до $90.
РБК
В целом цены на энергоносители в 2022 году вырастут на 52%, что на 47 п.п. больше, чем прогнозировалось ранее.
РБК
МЭА считает, что географическое перераспределение нефтяных потоков и увеличение добычи ОПЕК восполнит дефицит.
Вятка-На-Сети

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Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до практически 140 долларов за баррель
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Нефть по $140: Прогноз Всемирного банке по средней цене на 2022 год
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Всемирный банк пересмотрел прогноз цены на нефть до почти $140 за баррель
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Всемирный банк поднял прогноз по цене на нефть до почти $140 за баррель
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