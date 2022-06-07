Аналитики Всемирного банка пересмотрели в сторону увеличения свои прогнозы относительно цен на нефть в 2022 и 2023 годах на фоне военной операции России на Украине и введения западных санкций, говорится в прогнозе банка.
Минстрой рассмотрит возможность индексации платы за содержание и ремонт домов без дополнительного согласования с собственниками жилья, пишут "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Торгово-промышленную палату (ТПП).
Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
Включение немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", отключенного Германией, может занять от одного до полутора месяца, так как нужно разработать соответствующие команды для управления им, сообщил РИА Новости гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.