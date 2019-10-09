Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.

с чего всё началось

Всемирный банк снизил прогнозный показатель роста российской экономики. Об этом говорится в докладе «Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии – октябрь 2019». Кроме того, снижен прогноз роста ВВП России на следующий год.

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