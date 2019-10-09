Экономика

ИзвестияИзвестияВсемирный банк понизил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%. Прогноз роста ВВП России на 2020 год также понижен с 1,8% до 1,7%, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.
ТАСС00:02

Подробнее о событии

Эксперт назвал справедливым прогноз Всемирного банка по экономике РФ

Известия06:08

Всемирный банк в четвертый раз за год снизил оценку роста ВВП России

Ведомости04:45

Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

ТАСС00:02

Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

RT на русском02:26

Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики

РИА Новости00:33

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:20

ВВП Белоруссии в 2019 году вырастет на 1,5% — Всемирный банк

REGNUM05:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:10, Ашберн

Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости

КП - Северная Европа03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Политика

Депутат Рады обнародовал доказательства давления США по «делу Байдена»

Украинские внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал документы, которые, как он утверждает, свидетельствуют о давлении США на украинские правоохранительные органы по "делу Байдена".
РИА Новости 06:57
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Политика

CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу

Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Музыка

Лигалайз записался в русофобы

В треке рэпер с иронией заявляет, что ему «пришла пора записаться в русофобы», потому что он решил выступить с критикой положения дел в стране.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Газета.Ru 03:31
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество

Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

Тимати прокомментировал свою победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One.
Lenta.ru вчера в 23:09
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru 07 октября в 14:17
Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за развитие литий-ионных батарей

Ведомости 06:18
Политика

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.
Телеканал 360° вчера в 05:51
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Армия и оружие

В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе

RT на русском 06:14
Политика

Плавучий космодром «Морской старт» готовятся перенести из США в Россию

Пусковая платформа проекта «Морской старт» была подготовлена к транспортировке из США в Россию.
Политическая Экспертиза 07 октября в 22:25
Армия и оружие

Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Lenta.ru 06:15
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order — Системные требования

Да пребудут с вами 32 ГБ ОЗУ До релиза экшена Star Wars Jedi: Fallen Order от студии Respawn и компании EA остается чуть более месяца.
Srnsk вчера в 08:10
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
REGNUM 03:45
Здоровье

Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск

Накануне.Ru 00:59
Политика

Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены

После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Армия и оружие

Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах

Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43
Космос

Ракета «Протон-М» с зарубежными спутниками стартовала с Байконура

Известия 06:50
Армия и оружие

«Путин приказал»: нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве

Американская элита не заинтересована в угрозах Трампа, который пообещал "разрушить экономику Турции" в том случае, если Анкара сделает что-то, что ему не понравится.
РИА Новости 01:00
Авто

Стартовало производство Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 02:42
Армия и оружие

На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»

Online47.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Теннис

Александр Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Представитель Германии Александр Зверев вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в китайском Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное