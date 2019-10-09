Экономика
ИзвестияВсемирный банк понизил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1% в 2019 году. Ранее ожидалось, что показатель составит 1,2%. Прогноз роста ВВП России на 2020 год также понижен с 1,8% до 1,7%, передает ТАСС.
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Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%. "Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе. ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%.ТАСС00:02
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Властям Финляндии будет трудно достичь цели по увеличению трудовой занятости
КП - Северная Европа03:06
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Бийский роддом закрывается из-за снижения рождаемости
Врачи считают, что мест для женщин хватит и в роддоме Центральной городской больницы, рассказал «Бийскому рабочему» главврач горбольницы №2 Александр Зорих (на данный момент публикация удалена, но доступна в кэше Google).
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Как выяснилось, Twitter случайно передал данные пользователей рекламщикам.
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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
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Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами), сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.
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В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
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Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия
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Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
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