Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтВсемирный банк поверил в российскую экономику

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году. В соответствии с новым прогнозом российский ВВП может вырасти в 2019 году на 1,2%. Раньше Всемирный банк давал более низкий прогноз, так как в первые полгода российская экономика росла низкими темпами.
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