Экономика
Инвест-ФорсайтВсемирный банк поверил в российскую экономику
Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году. В соответствии с новым прогнозом российский ВВП может вырасти в 2019 году на 1,2%. Раньше Всемирный банк давал более низкий прогноз, так как в первые полгода российская экономика росла низкими темпами.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Политика
Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Общество
В России предложили наказывать СМИ за давление на судей
Судьи намерены защитить себя от «тенденциозных публикаций» в средствах массовой информации и предлагают ввести ответственность для прессы за давление на суд.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Спорт
Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, информация о которых содержалась в базе.
Политика
Сокуров назвал полпреда президента в СЗФО высокомерным
По словам знаменитого режиссера Александра Сокурова, разговор с полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном о строительстве мусорного полигона в Архангельской области получился совершенно бесполезным.
Происшествия
Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справки
Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.
Транспорт
Появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео, на котором запечатлено движение двухэтажного поезда по Крымскому мосту. Ролик был опубликован в соцсети «ВКонтакте».
Здоровье
Главврач в Ноябрьске попросил родителей привить 700 детей от кори
Главный врач городской больницы Ноябрьска в ЯНАО Олег Шалаев обратился к родителям 700 детей, не привитых от кори, попросив обеспечить их вакцинацию на фоне вспышек заболевания кори в других городах региона.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
13-летняя Шайло, старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально стала Джоном.
Общество
Медведев в прямом эфире подведет итоги года
В ходе интервью глава российского кабинета министров подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в уходящем году, а также назовет основные задачи, поставленные на следующий год.
Происшествия
В Омской области школьнику проломили голову во время урока
Семикласснику проломили голову стулом на уроке в одной из школ Омской области.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Происшествия
При пожаре в колледже Одессы пропали 10 человек
Киберспорт
Стали известны все участники DreamLeague Leipzig Major из квалификаций
Завершились отборочные на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
Le Monde отмечает, что имена десяти других «офицеров ГРУ» уже были известны, их связывают с отравлением Скрипалей (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), а также попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков).
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.