Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Специалисты Всемирного банка уверены, что в 2020-2021 годах рост российской экономики составит от 1,6% до 1,8%. Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».
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