Экономика
ТК ЗвездаВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Специалисты Всемирного банка уверены, что в 2020-2021 годах рост российской экономики составит от 1,6% до 1,8%. Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».
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Авто
С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вступают в действие новые штрафные санкции за нарушение Правил дорожного движения.
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Экономика
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АО «Атомный энергопромышленный комплекс», входящее в госкорпорацию «Росатом», приобретает «неконтрольную долю» в капитале ООО «Управляющая компания "Дело"», сообщила группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатом».
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Общество
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Наука
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Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Спорт
Футболистка Трушкина погибла в результате ДТП
Российская футболистка Алёна Трушкина ушла из жизни в результате автомобильной аварии.
Гаджеты
Реальные фото Huawei Nova 6 показали преимущество Redmi K30
На своей страничке в Twitter источник подтвердил, что это настоящий смартфон Huawei Nova 6. Также он провокационно заявил, что «вариант» Redmi K30 выглядит лучше.
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В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
Происшествия
В аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень погибли пожилые супруги
Водитель и пассажир «семерки» скончались от полученных травм. Установлено, что погибшая 72-летняя женщина являлась супругой водителя.
Армия и оружие
Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Гаджеты
Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro
В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
Политика
Джонсон рассказал о дискуссии стран НАТО по поводу России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о дискуссии лидеров стран — членов НАТО по поводу России.