Специалисты Всемирного банка уверены, что в 2020-2021 годах рост российской экономики составит от 1,6% до 1,8%. Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».

Культура Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты» СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.

Политика Меркель объяснила высылку российских дипломатов Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Экономика «Росатом» покупает долю в группе «Дело» АО «Атомный энергопромышленный комплекс», входящее в госкорпорацию «Росатом», приобретает «неконтрольную долю» в капитале ООО «Управляющая компания "Дело"», сообщила группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатом».

Политика СБУ проводит обыски в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Гаджеты Реальные фото Huawei Nova 6 показали преимущество Redmi K30 На своей страничке в Twitter источник подтвердил, что это настоящий смартфон Huawei Nova 6. Также он провокационно заявил, что «вариант» Redmi K30 выглядит лучше.

Армия и оружие Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3 Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.