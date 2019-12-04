Экономика
СаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Гаджеты
Опубликована российская цена нового Realme X2 Pro
В продаже телефон появится 9 декабря. Напомним, Realme X2 Pro работает на базе процессора Snapdragon 855 Plus.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского ПО
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Автоспорт
В Абу-Даби начался второй день шинных тестов
В девять утра по местному времени на автодроме Яс-Марина начался второй день шинных тестов – команды работают с резиной 2019 и 2020 года, собирая информацию о работе шин.
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Шоу-бизнес
Алсу вышла в свет вместе с сильно похудевшим мужем
На фото Алсу запечатлена вместе с мужем, и их поклонники сразу же отметили, как сильно Абрамов похудел.
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах
Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
Музыка
Объявлена самая популярная песня года
Музыкальный сервис Shazam поделился информацией о том, какие песни чаще всего искали пользователи в 2019 году.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки газа и нефти на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива, помимо ядерного, чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Гаджеты
Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max
Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Политика
В НАТО назвали Россию основной угрозой
В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Происшествия
Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21
Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Наука
Перец чили замедляет активность, но продлевает жизнь
Общество
Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии
21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева
Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Фигурное катание
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
Происшествия
ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России
Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.