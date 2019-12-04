Экономика

СаминвесторСаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

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Газета.Ru06:50

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Коммерсантъ07:47

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Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

ТАСС08:45

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30
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Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
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В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

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Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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ГИБДД предупредила о росте смертности на дорогах России

Более 15 тысяч человек погибли на дорогах России с начала года.
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Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
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