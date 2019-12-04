Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.

Происшествия Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Политика В Госдуме хотят ужесточить наказание для «черных коллекторов» Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".

Наука Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.

Происшествия Стрелок убил двоих в Перл-Харбор Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.

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Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Космос «Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.

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Общество Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

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