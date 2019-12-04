Экономика

СаминвесторСаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов

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В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
ТАСС вчера в 11:33
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
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РБК вчера в 05:31
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Политика

В Госдуме хотят ужесточить наказание для «черных коллекторов»

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане

В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 15:40
Наука

Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ

На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
Индикатор вчера в 06:54
Происшествия

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Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Газета.Ru вчера в 23:40
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Общество

Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о введении в России электронных трудовых книжек, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Ведомости 03 декабря в 06:39
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 03 декабря в 11:16
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Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Telesputnik.ru вчера в 06:08
Политика

В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:03
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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В Китае признали россиян воинственным народом

Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Газета.Ru вчера в 21:59
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Skoda Karoq для РФ получит восьмиступенчатый «автомат»

Кроссовер Karoq российской сборки получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, оснащённую традиционным гидротрансформатором.
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Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com вчера в 16:10
Политика

В России запретили продавать гаджеты без российского софта

По мнению депутатов Госдумы Сергея Жигарева, Владимира Гутенева, Олега Николаева и Александра Ющенко, которые являются авторами нового закона, он поможет защитить российские компании от злоупотреблений крупных иностранных игроков рынка гаджетов и окажет российскому бизнесу существенную поддержку.
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Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
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Шепелев о семье Фриске: Жанна предупреждала, что они будут гадить

Певица Жанна Фриске, скончавшаяся от рака, почти не общалась с отцом и неоднократно предупреждала своего гражданского мужа Дмитрия Шепелева о том, что они могут создать определённого рода проблемы.
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На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
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Qualcomm анонсировала Snapdragon 765 и 865

TelecomDaily вчера в 01:48
Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
BFM.ru 03 декабря в 14:29
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США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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