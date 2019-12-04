Экономика
СаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
В Госдуме хотят ужесточить наказание для «черных коллекторов»
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на нефтестанции в Татарстане
В результате крупного пожара на нефтеперекачивающей станции в Татарстане погибли два человека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Наука
Систему подписки на научные журналы передали в управление РФФИ
На заседании, которое прошло в Министерстве, первый заместитель Министра науки и высшего образования Григорий Трубников предложил сделать РФФИ единым оператором национальной подписки.
Происшествия
Стрелок убил двоих в Перл-Харбор
Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Общество
Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о введении в России электронных трудовых книжек, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Политика
В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа
Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
В Китае признали россиян воинственным народом
Многие китайцы считают россиян воинственным народом по разным причинам.
Авто
Skoda Karoq для РФ получит восьмиступенчатый «автомат»
Кроссовер Karoq российской сборки получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач Aisin, оснащённую традиционным гидротрансформатором.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Политика
В России запретили продавать гаджеты без российского софта
По мнению депутатов Госдумы Сергея Жигарева, Владимира Гутенева, Олега Николаева и Александра Ющенко, которые являются авторами нового закона, он поможет защитить российские компании от злоупотреблений крупных иностранных игроков рынка гаджетов и окажет российскому бизнесу существенную поддержку.
Общество
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС
Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Шоу-бизнес
Шепелев о семье Фриске: Жанна предупреждала, что они будут гадить
Певица Жанна Фриске, скончавшаяся от рака, почти не общалась с отцом и неоднократно предупреждала своего гражданского мужа Дмитрия Шепелева о том, что они могут создать определённого рода проблемы.
Авто
На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207
На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Гаджеты
Qualcomm анонсировала Snapdragon 765 и 865
Экономика
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
Армия и оружие
США направят против России «Золотую Орду»
Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Авто