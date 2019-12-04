Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВсемирный банк оценил потенциал нацпроектов

Напомним, стимулирование и диверсификация экспорта стали одним из национальных проектов, утвержденных в 2019 году и призванных обеспечить ускорение роста российской экономики до уровня 3% в год.
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Всемирный банк оценил потенциал нацпроектов

Коммерсантъ17:19

Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

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Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год

РЕН ТВ07:28

Всемирный банк немного улучшил прогноз по росту экономики России

Газета.Ru11:08

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30
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Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
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Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 12:26
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Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.
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В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»

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Взгляд.ру 15:42
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

Российская газета вчера в 07:56
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