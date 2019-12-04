Экономика
КоммерсантъВсемирный банк оценил потенциал нацпроектов
Напомним, стимулирование и диверсификация экспорта стали одним из национальных проектов, утвержденных в 2019 году и призванных обеспечить ускорение роста российской экономики до уровня 3% в год.
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Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Общество
В России потеплеет на 25 градусов
Температура перестанет опускаться ниже –20 градусов. «За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» – отметил Вильфанд.
Политика
СБУ проводит обыски в офисе Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Общество
Текущее десятилетие может стать самым жарким в истории метеонаблюдений
Текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений.
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка
Третьего ребенка Слуцкая родила от второго мужа - сейчас спортсменка счастлива в новом браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.
Кино
Стали известны даты выхода сериала «Дракула» от создателей «Шерлока»
Политика
В Сенате США заявили о неспособности остановить «Северный поток – 2»
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи выразил сомнения в том, что США способны остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций
УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21. Список составлен на основе выступлений команд в предыдущих турнирах.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Армия и оружие
Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассекретила дату своих четвертых родов
С момента объявления о четвертой беременности 31-летняя Оксана Самойлова с каждым днем интригует поклонников все больше и больше.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» невозможен
Сухоруков в двух лентах сыграл брата главного героя. Продолжение этого легендарного фильма фанаты ждут уже много лет.
Армия и оружие
США задержали судно с иранским оружием в Оманском заливе
Американский военный корабль задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, предположительно, иранского производства.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли сменила имя на мужское
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло сменила имя на Джон, передают "Дни.ру".
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
Начался снос московского киноцентра «Соловей»
Начался снос здания киноцентра «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве.
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Широкой публике были представлены прототипы скафандров для дальних космических полетов и высадки на Луну: — OCSS — легкий скафандр, предназначенный для использования внутри космического корабля, орбитальной станции и спускаемого модуля; — xEMU — тяжелый скафандр для выходов в открытый космос и прогулок по поверхности других планет.
Здоровье