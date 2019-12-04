Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».

Общество Медведев призвал не идеализировать СССР В советские времена было много хорошего, согласен премьер-министр Дмитрий Медведев, но призывает не идеализировать Советский Союз.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Украина назвала вероятную дату выборов в неподконтрольном Донбассе Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что пока нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Политика В Раде подрались депутаты из партии Зеленского Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.

Транспорт Центр Москвы перекроют для транспорта на 10 дней С 28 декабря по 6 января многие улицы в центре столицы станут пешеходными, а автомобильные парковки будут ограничены в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».

Политика Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.

Происшествия В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Медведев высказался о Зеленском Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Наука Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного гена Судя по всему, ген BAZ1B оказался связующим звеном между чертами лица человека и его самоодомашниванием: он управляет работой клеток нервного гребня и в то же время регулирует активность генов, от которых зависит выраженность черт лица.

Политика Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.

Происшествия Стрелок убил двоих в Перл-Харбор Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.