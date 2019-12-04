Экономика
СаминвесторВсемирный банк повысил прогноз роста ВВП России
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году. Если раньше банк прогнозировал рост на 1%, то теперь - на 1,2%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.
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Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Общество
Медведев призвал не идеализировать СССР
В советские времена было много хорошего, согласен премьер-министр Дмитрий Медведев, но призывает не идеализировать Советский Союз.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца
Политика
Украина назвала вероятную дату выборов в неподконтрольном Донбассе
Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил, что пока нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в результате ДТП
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Предыдущая драка в Верховной Раде произошла между депутатом от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николаем Скориком и избранником от фракции президента Украины «Слуга народа» Николаем Тищенко.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Транспорт
Центр Москвы перекроют для транспорта на 10 дней
С 28 декабря по 6 января многие улицы в центре столицы станут пешеходными, а автомобильные парковки будут ограничены в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество».
Происшествия
В Санкт-Петербурге бывшего полицейского обвинили в убийстве студентки
Полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в 2004 году.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Происшествия
В Петербурге неизвестные «заминировали» 22 станции метро
Неизвестные сообщили о "минировании" 22 станций метро Петербурга, подобные угрозы поступили в четверг в ряд учебных и медицинских учреждений города, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе сержанта полиции Максима Уметбаева, уволенного после задержания журналиста Ивана Голунова.
Политика
Медведев высказался о Зеленском
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Экономика
ДОМ.РФ назвал долю работающих с эскроу-счетами застройщиков
По данным ДОМ.РФ, на Московский регион приходится 28% проектов, предусматривающих использование счетов эскроу, или 6,9 млн кв. м жилья.
Общество
Французы начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы
Разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Наука
Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного гена
Судя по всему, ген BAZ1B оказался связующим звеном между чертами лица человека и его самоодомашниванием: он управляет работой клеток нервного гребня и в то же время регулирует активность генов, от которых зависит выраженность черт лица.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Авто
В Euro NCAP проверили безопасность 12 новинок автопрома
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Происшествия
Выжившая при пожаре в «Хромой лошади» 10 лет прикована к постели
Мать выжившей при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» рассказала, что женщина в течение десяти лет находится в стабильно плохом состоянии.
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ ограничили выезд за рубеж
Действующая норма уже предусматривает возможность ограничивать сотрудникам органов безопасности выезд из России в период прохождения ими службы, пояснил журналистам один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Происшествия
Стрелок убил двоих в Перл-Харбор
Устроивший стрельбу в американском Перл-Харборе на военно-морской верфи убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Армия и оружие
ПНС Ливии продолжит распространять лживую информацию о России
Очередную порцию ложной информации о присутствии российских военных в Ливии готовит так называемое Правительство национального согласия (ПНС).
Здоровье
Препарат метформин, применяемый при диабете, может провоцировать рак
Как стало известно, метфомин содержит опасные химические соединения. Но, к примеру, в Польше препарат пока не собираются изымать с рынка.
Политика
Россия высылает болгарского дипломата
Москва объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в ответ на решение Софии о высылке российского дипломата в конце октября, заявили в МИД Болгарии.