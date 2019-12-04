Экономика

RT на русскомRT на русскомВсемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
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Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

RT на русском07:49

Всемирный банк: тенденция сокращения рабочей силы в России может продлиться до 2027 года

ТАСС06:22

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Газета.Ru06:50

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Известия07:42

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

РБК06:30

Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год и снизил на 2020

ПРАЙМ06:05

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России до 1,2%

Коммерсантъ07:47
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Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
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Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год

Ученые-диетологи выяснили, что строгая белковая диета идет на пользу немногим — только тем, кто активно худеет за счет сокращения калорий или занимается силовыми тренировками для наращивания мышечной массы.
РИА Новости 05:32
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Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
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Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Общество

В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год

В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
РИА Новости 05:19
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Космос

Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов

Дни24 01:05
Общество

Телеведущая госканала ответила на сообщения о расследовании Навального

Алтапресс вчера в 01:46
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Гвардиола перепутал «Манчестер Сити» и «Баварию» на пресс-конференции

На пресс-конференции после матча 15-го тура английской Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Манчестер Сити» (1:4) Гвардиола говорил о полузащитнике клуба Родриго Эрнандесе и в конце своей речи подвёл итоги матча, назвав свою команду «Баварией».
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Биатлон

На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт вчера в 18:03
Происшествия

Депутат Киевоблсовета Соболев заявил, что покушения на его жизнь будут продолжаться

Депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, сын которого погиб в Киеве от пули наемного убийцы, предложил правоохранителям список фамилий людей, которых необходимо проверить на детекторе лжи.
Украина.ру 06:51
Политика

В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:31
Политика

Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высыпала десятки мешков с землёй перед зданием парламента в знак протеста против земельной реформы.
RT на русском 07:27
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7.
Piter.tv 05:30
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
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Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах

Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Хорошие новости 03:45
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Против чиновников мэрии Саратова возбуждено уголовное дело о мошенничестве

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников городской мэрии, сообщает сегодня Генеральная прокуратура РФ.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:42
Шоу-бизнес

Лев Лещенко рассказал, что у него «унизительная» пенсия

Знаменитый исполнитель добавил, что пенсии в России – это кощунство Лев Лещенко заявил, что все, что он получает от государства, тратит на благотворительность, потому что там такая мизерная сумма, «за которой даже ходить унизительно».
Городовой 07:12
Общество

The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.
Российская газета 07:03
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Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru 02:57
Экономика

Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей.
Взгляд.ру 07:44
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Политика

ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности

В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.
Мир новостей 00:41
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 07:42
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