Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6% до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.

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Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

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Политика В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Политика Савченко устроила акцию протеста перед Радой против земельной реформы Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко высыпала десятки мешков с землёй перед зданием парламента в знак протеста против земельной реформы.

Общество ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.

Шоу-бизнес Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.

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Шоу-бизнес Лев Лещенко рассказал, что у него «унизительная» пенсия Знаменитый исполнитель добавил, что пенсии в России – это кощунство Лев Лещенко заявил, что все, что он получает от государства, тратит на благотворительность, потому что там такая мизерная сумма, «за которой даже ходить унизительно».

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Футбол «Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы на 250 тысяч рублей Московский "Спартак" второй тур подряд будет вынужден заплатить за своих болельщиков, которые в минувшее воскресенье оскорбляли нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

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Политика ФБР назвало российские приложения угрозой безопасности В письме помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру отмечается, что приложения представляют потенциальную угрозу из-за того, что они собирают данные пользователей.