Коронавирус
RT на русскомВсемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
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Украине выделили 150 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 06:53
Всемирный банк выделил Украине $150 млн на помощь населению и борьбу с COVID-19
Коммерсантъвчера в 06:55
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:45, Ашберн
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За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19
Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
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Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости COVID-19
В России уже не возможен китайский вариант развития ситуации с коронавирусом, страна пошла по европейскому сценарию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
BFM.ru 05:27
Авто
Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль
Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль.
За рулем Кубань вчера в 16:21
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В Татарстане выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:36
Общество
Москва вдвое увеличила выявляемость коронавируса
Москва вдвое увеличила выявляемость коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.
Lenta.ru 02:25
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В Петербург вернулись российские туристы из Индии
По официальным данным, за апрель через Пулково в Россию вернулось около 850 человек.
Российская газета 05:09
Общество
Телевидение КНДР показало кадры с живым и здоровым Ким Чен Ыном
Видео с мероприятия показало Центральное телевидение Северной Кореи.
ПолитРоссия 05:12
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Кино
Приквел «Трансформеров» снимет режиссер «Истории игрушек 4»
Анимационный приквел по вселенной "Трансформеров" снимет оскораносный режиссер Джошем Кули, который ранее работал над мультфильмами "История игрушек 4" и "Головоломка".
Piter.tv вчера в 09:11
Здоровье
Очереди из машин скорой помощи в Москве объяснили
Очереди из машин скорой помощи у клиник в Москве связаны в основном с особым алгоритмом приема больных.
Lenta.ru 05:38
Общество
25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, пятницы, 1 мая, за сутки в Самарской области коронавирусная инфекция подтверждена еще у 25 человек.
Kursk.com вчера в 04:10
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Общество
В Москве приготовились ужесточить ограничения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности ужесточить режим ограничений, если этого потребует ситуация.
Lenta.ru 05:39
Здоровье
Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19
От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:16
Происшествия
На Урале из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр
Перинатальный центр в Первоуральске Свердловской области закрыли на карантин из-за заболевания сотрудника коронавирусом, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:28
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Общество
В Ростовской области выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 80 человек и достигло цифры 1106, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:47
Общество
Меркель: созданные в ЕС вакцины от коронавируса будут доступны всем
Берлин, 2 мая 2020, 12:39 — REGNUM Вакцины от коронавируса, которые планируют разрабатывать в Евросоюзе, будут доступны во всем мире.
REGNUM 05:39
Гаджеты
Представлен среднебюджетный смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite
В прошлом году Xiaomi стала первой компанией, которая представила смартфон с камерой на 108 Мп и запустила новый круг гонки мегапикселей.
Ридус 30 апреля в 12:05
Общество
Эпидемиолог прокомментировал прогнозы об окончании эпидемии в России
Не стоит всерьез полагаться на «упражнения математиков», не имеющие отношения к реальности, заявил доктор медицинских наук, профессор вирусолог Анатолий Альштейн 2 мая, комментируя прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России, сообщает НСН.
ИА Красная Весна 05:20
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
66.ru 04:39
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 62 тыс
Еще 5 358 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего выявлено 62 658 инфицированных.
ТАСС 04:38
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличилось и за прошедшие сутки составило 5358.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Наука
Названа ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса О’Доннелла, аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта.
Известия вчера в 22:41
Общество
В России за сутки выявили 7 099 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в России за сутки достигло 7 099 случаев. Всего по стране количество заболевших превысило 100 тысяч.
ТК Звезда 30 апреля в 04:58
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Армия и оружие
В Смоленске центр лечения коронавируса сдали в эксплуатацию
Специалисты военно-строительного комплекса министерства обороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров, в том числе в Смоленске, сообщило военное ведомство.
О чем говорит Смоленск 30 апреля в 07:02