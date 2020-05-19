Коронавирус
РБКВсемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.
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Всемирный банк спрогнозировал, сколько человек могут обеднеть из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности
Российская газетавчера в 14:56
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Происшествия
В Курской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 17 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 17 мая подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 17 мая в 04:40
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
Bloomberg сообщил о 108 миллионах китайцев, попавших в новый карантин
Более 108 миллионов китайцев оказались в самоизоляции из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
РЕН ТВ 18 мая в 23:26
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Наука
Слепых людей научили видеть буквы
Evo-rus.com 18 мая в 13:47
Происшествия
Беременную жительницу Балашова затравили из-за теста на коронавирус
В марте пара с ребенком вернулись из Турции, а в начале апреля появились сведения о первых зараженных коронавирусом в Балашове.
Новости Саратова 02:56
Общество
В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку
В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
Кино
В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»
Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 18 мая в 12:31
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Футбол
«Химки» могут объединиться с московским клубом, чтобы заявиться в ФНЛ
Как сообщает источник, в этом случае «Химки» с вероятностью в 90 процентов продолжат выступление в ФНЛ, однако есть 10-процентная вероятность, что клуб все же заявится в РПЛ.
Спорт день за днем 02:20