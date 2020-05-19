Коронавирус

РБКРБКВсемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.
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Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

РБК00:33

По прогнозу Всемирного банка, 60 млн человек окажутся в нищете из-за коронавируса

БИЗНЕС Online02:14

Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии

ТАССвчера в 22:37

Всемирный банк спрогнозировал, сколько человек могут обеднеть из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:52

Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 22:03

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Интерфаксвчера в 21:39

Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности

Российская газетавчера в 14:56
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

РИА Новости 02:29
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Происшествия

В Курской области подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 17 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Курской области 17 мая подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 17 мая в 04:40
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
2,8K
Общество

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов

В Госдуме назвали предполагаемую дату открытия российских курортов.
Деловое.ТВ вчера в 15:05
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

Bloomberg сообщил о 108 миллионах китайцев, попавших в новый карантин

Более 108 миллионов китайцев оказались в самоизоляции из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
РЕН ТВ 18 мая в 23:26
1,3K
Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
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Политика

Bloomberg исправило статью после критики посольства России

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
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Шоу-бизнес

Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса

Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
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Наука

Слепых людей научили видеть буквы

Evo-rus.com 18 мая в 13:47
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Происшествия

Беременную жительницу Балашова затравили из-за теста на коронавирус

В марте пара с ребенком вернулись из Турции, а в начале апреля появились сведения о первых зараженных коронавирусом в Балашове.
Новости Саратова 02:56
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Общество

В Нидерландах зафиксировали случай передачи COVID-19 от норки человеку

В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку.
РБК вчера в 21:23
13
Политика

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
1,5K
Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
7
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Здоровье

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
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Кино

В свет вышла премьера сериала «Разбитое зеркало»

Роли в "Разбитом зеркале" исполнили Алексей Макакров, Станислав Дужников, Александр Лазарев-младший, Владимир Гостюхин, Екатерина Волкова.
Ревизор.ру вчера в 10:53
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
3K
Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 18 мая в 12:31
9
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
18
Происшествия

Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке

ТАСС вчера в 14:02
39
Происшествия

В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску

В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
3
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью

Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Футбол

«Химки» могут объединиться с московским клубом, чтобы заявиться в ФНЛ

Как сообщает источник, в этом случае «Химки» с вероятностью в 90 процентов продолжат выступление в ФНЛ, однако есть 10-процентная вероятность, что клуб все же заявится в РПЛ.
Спорт день за днем 02:20
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