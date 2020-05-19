Коронавирус
РБКВсемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.
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Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности
Российская газетавчера в 14:56
Всемирный банк спрогнозировал, сколько человек могут обеднеть из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:52
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:34, Ашберн
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Инсульт может стать для молодых пациентов с COVID-19 «первым и последним» симптомом инфекции, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Lenta.ru 17 мая в 20:31
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
О ситуации с коронавирусом в Дагестане рассказал президент «Анжи»
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал в беседе со Sport24 о сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Live24 00:56
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Повседневные расходы жителей России на неделе с 11 по 17 мая выросли на 5,6% в сравнении с показателями предыдущей недели.
РБК 03:00
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 17 мая в 03:01
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Экономика
Bloomberg спрогнозировал историческое падение ВВП России
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Smolnarod.ru вчера в 14:43
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Происшествия
40 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае за сутки подтверждено 40 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:42
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия вчера в 20:13
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
Известия вчера в 03:11
Общество
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Общество
В Петербурге назначили нового главу комитета по транспорту
Санкт-Петербург, 19 мая 2020, 19:51 — REGNUM В Смольном 19 мая назначен новый председатель комитета по транспорту.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 06:16
Культура
Сын Виктора Цоя подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент
Агентство Москва 01:00
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Здоровье
В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы
Предложения ограничить доступ детей без прививок в сады и школы неоднократно вносились, но пока так и не были реализованы.
Вести Воронеж 02:05
Общество
В Сбербанке рассказали о подделке мошенниками сайтов госуслуг
За время пандемии коронавируса Сбербанк выявил более 70 ложных сайтов госуслуг и около 200 интернет-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
RT на русском 01:46
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
В Адыгее доплаты перечислены всем медикам, работающим с коронавирусом
Майкоп, 20 мая 2020, 09:20 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в видеоконференции по мерам господдержки экономики и граждан, которую провёл президента РФ Владимир Путин 19 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.
REGNUM 02:20
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Здоровье
Прокуратура в Оренбуржье вмешалась в ситуацию с выплатами медикам
Надзорное ведомство в Оренбургской области выявило значительное количество нарушений при выплатах, обещанным Президентом медработникам в связи с особыми условиями труда.
Prooren.ru 01:41
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Городовой 02:53