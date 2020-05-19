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Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды). 77

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