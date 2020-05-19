Коронавирус

РБКРБКВсемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.
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«Люди лишились источников заработка». Экономист назвал заниженной оценку в 60 млн бедных из-за COVID-19

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Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 22:03

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

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Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии

ТАССвчера в 22:37

Всемирный банк заявил об уничтожении прогресса в борьбе с бедностью

Вести.Ru01:14

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Интерфаксвчера в 21:39

Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности

Российская газетавчера в 14:56
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Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
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Космос

Испытан графеновый парус для путешествий к другим звёздам

Учёные испытали парус из графена, предназначенный для космических кораблей. Испытания проходили в вакууме и невесомости.
Вести.Ru 10:02
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Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Политика

Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области

Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ утвердило директивы о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором "Роснефти" еще на 5 лет.
Интерфакс 06:57
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Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью

Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
1,4K
Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
4,6K
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
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Здоровье

В Петербурге начинают испытания препарата против осложнений КОВИД

В крупных медицинских учреждениях Петербурга начинают испытания нового препарата «Левилимаб», который должен помочь при осложнениях из-за коронавирусной инфекции, об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Невские Новости 06:55
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Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

РИА Новости 10:06
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Армия и оружие

Бе-200 в противолодочном варианте представят на День ВМФ

Самолет-амфибия Бе-200 в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет представлен в противолодочном варианте, сообщил в среду на коллегии в Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
ТАСС 09:24
Гаджеты

Представлен новый 5G-смартфон Honor X10

Honor X10 5G получил 6,63-дюймовый экран без вырезов и отверстий.
Astera 07:17
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Армия и оружие

В ЛНР привели вооруженные силы в полную боевую готовность

В самопровозглашенной Луганской народной республике прошли мероприятия по приведению в полную боевую готовность всех военных подразделений.
Росбалт 03:40
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Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
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Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
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Армия и оружие

В России создадут Военно-инженерную академию

Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Экономика

В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
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Футбол

«Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира

ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат».
ProstoProSport вчера в 03:09
Происшествия

Белгородский парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

Вчера, 18 мая, на брифинге в Департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что в поселке Ракитное инфицированный коронавирусом парикмахер заразил 23 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:16
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru вчера в 06:31
2,1K
Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая

К 20 мая число заболевших в Тульской области увеличилось до 2 735 человек, а регион опустился до 10 места среди самых зараженных в стране.
Тульская пресса 04:43
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Шоу-бизнес

Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила, что попала в больницу.
Московский Комсомолец 08:34
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Политика

Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований».
Коммерсантъ 04:57
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