с чего всё началось

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Армия и оружие Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17 Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».

Энергетика Турция отказывается от российского газа СПГ Турция получает из США, Алжира, Катара, Нигерии: в 2019 году турецкие компании импортировали 9,1 миллиона тонн СПГ. 275

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 2

Происшествия В Саратове семь человек получили травмы в результате ДТП с маршруткой Саратов, 20 мая 2020, 18:41 — REGNUM Семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью» в Саратове.

Общество YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24» Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости". 20

Экономика ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ. 10

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 552

Авто Представлен доработанный BMW X7 от Alpina Немецкое ателье Alpina представила свою новую и самую мощную модель, которая при этом является первой для американского рынка. 1

Политика В МИД отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с Путиным Ранее на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия не хочет это обсуждать. 2

Армия и оружие ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения положения в Донбассе Глава Донецкой народной республики поручил повысить боевую готовность подразделений из-за ухудшения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 105

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 577

Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. 114

Авто В России начали собирать новый кроссовер Kia XCeed На калининградском заводе «Автотор» началась серийная сборка нового купе-кроссовера Kia XCeed для российского рынка, который появится в продаже у дилеров уже 1 июня 2020 года. 17

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 393