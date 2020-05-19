Коронавирус

РБКРБКВсемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

«Люди лишились источников заработка». Экономист назвал заниженной оценку в 60 млн бедных из-за COVID-19

Телеканал 360°08:13

Всемирный банк заявил об уничтожении прогресса в борьбе с бедностью

Вести.Ru01:14

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии

Интерфаксвчера в 21:39

Всемирный банк: 60 млн человек могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии

ТАССвчера в 22:37

Всемирный банк предрек бедность десяткам миллионов человек из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 22:03

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

РБК00:33

Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности

Российская газетавчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:45, Ашберн
Авто

Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон

Автоновости дня 02:35
3
Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
20
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
1,6K
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение

На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.
Vprognoze.ru 04:09
25
Футбол

Мышалов назвал лабораторным происхождение коронавируса

Ранее Мышалов назвал Семина иконой для болельщиков «Локомотива».
ProstoProSport 08:09
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
165
Здоровье

Пациентов курской БСМП распределят по другим лечебным учреждениям

Из-за перепрофилирования Курской БСМП под прием пациентов с коронавирусом областной комитет здравоохранения определил маршрутизацию пациентов, которые ранее направлялись в данное лечебное учреждение.
Курск сегодня 09:30
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
1
Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,6K
Армия и оружие

Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО

Западный военный округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:01
Здоровье

Новый эпицентр пандемии коронавируса назван

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса, сообщает ToDay News Ufa. Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 05:18
17
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной шокировал поклонников после слухов о разводе

Поклонники пары Исхакова и Гагариной всерьез обеспокоились за жизнь своих кумиров. Однако пока Дмитрий никак не прокомментировал публикацию.
Bimru.ru 09:27
8
Экономика

Сечин останется главой «Роснефти»

"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
46
Общество

У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
928
Общество

Москвичи могут обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции онлайн

Жители Москвы могут обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщается в telegram-канале оперативного штаба со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова.
РИА Новости 08:24
3
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
1,3K
Происшествия

В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при реализации нацпроекта

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:34
Интернет

В обновленном браузере Google Chrome появилась группировка вкладок

Если вы установили новый Chrome 83 и не обнаружили функцию группировки вкладок, то не пугайтесь — разработчики браузера говорят, что новая фишка внедряется постепенно и может появиться не сразу после установки апдейта.
Planet Today 06:09
5
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
86
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
343
Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
510
Политика

Лавров провёл разговор с главой МИД Австралии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своей австралийской коллегой Мариз Пэйн.
RT на русском 09:04
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
368
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
25
Происшествия

Кубанский депутат застрелил двух собак на глазах у хозяев

Краснодарский депутат и фермер Владимир Ченчик убил из ружья двух чужих питомцев — 10-летнего французского бульдога и щенка овчарки.
НТВ 09:17
1
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
378
Футбол

Нойер продлил контракт с «Баварией»

Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.
Интерфакс-Спорт 09:39
Игры

Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

REGNUM 03:09
50
Общество

«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений

После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Происшествия

Медсестры из Бурятии пожаловались на кидавших в них камни пациентов

Известия 08:50
6
Как работают Яндекс.Новости?
Главное