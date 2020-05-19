Коронавирус
РБКВсемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции. Его заявление опубликовано на сайте организации.
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Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности
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