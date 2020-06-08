Экономика
РИА НовостиВсемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики».Коммерсантъвчера в 12:36
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Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
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Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
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В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19
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Lenta.ru 02:08
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Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
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Metaratings вчера в 05:40
Футбол
Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.
Metaratings вчера в 08:38
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Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
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В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
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Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
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После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
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Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Экономика
Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта
По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43
Авто
Российскую Kia Optima оснастят новым мотором
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс 07 июня в 05:25
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В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
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Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
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Общество
Ученые спрогнозировали 145 тыс. жертв коронавируса в США к августу
Число скончавшихся от COVID-19 в США к августу текущего года может достичь 145,7 тыс. человек, с таким прогнозом выступил Вашингтонский университет.
Интерфакс 01:21