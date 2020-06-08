с чего всё началось

ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.

Общество Названа дата открытия ресторанов в Москве В Москве с 16 июня заработают летние веранды ресторанов и кафе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем портале. 22

Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе. 20

Здоровье Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине За сутки выявили 485 новых случаев. За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились. 56

Наука Ученые обвинили США и Китай в создании коронавируса По словам специалиста, генетические последовательности на поверхности коронавируса говорят о его лабораторном происхождении.

Общество В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя Власти Благовещенска ввели в городе режим ЧС из-за последствий сильного ливня, во время которого выпала почти месячная норма осадков. 28

Здоровье В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19 Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 250

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 11

Политика Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем. 347

Футбол Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.

Общество Путин поручил увеличить размер пособия по безработице Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации на рынке труда поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице, сообщается на официальном сайте Кремля. 1,6K

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 315

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 14

Экономика Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры. 1

Авто Российскую Kia Optima оснастят новым мотором Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru. 41

Здоровье Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить Томенко отметил, что в целом в регионе готовы к тому, чтобы противостоять распространению коронавируса и по объемам тестирования населения, и по количеству свободных коек в ковидных госпиталях. 40