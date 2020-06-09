Экономика
РБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Всемирный банк прогнозирует худшую рецессию со времен II мировой войны
Российская газетавчера в 07:09
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Общество
В России от коронавируса впервые с 29 мая умерли более 200 человек
Последний раз более 200 зараженных вявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.
Коммерсантъ 03:41
Происшествия
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru вчера в 19:33
Наука
Ученые заявили о неспособности мозга объективно воспринимать мир
Профиль 08 июня в 17:45
Происшествия
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с актером Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 02:26
Политика
Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США
Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
Экономика
Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%
Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Шоу-бизнес
У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса
Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Происшествия
Опубликовано видео допроса Ефремова
RZN.info 01:14
Происшествия
Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова
Газета.Ru вчера в 08:55
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Здоровье
Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 10 июня
К 10 июня в России подтверждено еще 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах.
Tverigrad.ru 03:45
Общество
Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "масочный режим", независимо от снятия ограничений, сохраняется во всех регионах России.
Газета.Ru 01:32
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Кино
HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
Здоровье
Лимаренко: пандемию мы не победим, ждем вакцину
Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.
Сахалин.Инфо 03:10
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Политика
Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора
Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Общество
В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом
Всего по России зафиксировано 8 404 новых случая.
В курсе.ру 03:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Политика
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
РИА Новости вчера в 14:59
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
Popcornnews.ru 02:00
Происшествия
МВД Дагестана отреагировало на конфликт в Манасе
Действиям полицейских при задержании двух мужчин, чьи односельчане устроили акцию протеста в Манасе, будет дана принципиальная оценка, сообщило МВД Дагестана.
Кавказский узел вчера в 16:05
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15