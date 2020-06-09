Экономика

РБКРБКВсемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В России Всемирный банк ожидает спад экономики на 6%, следует из документа. Глобальная рецессия 2020 года станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.
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Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт

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Эксперты оценили прогноз снижения мировой экономики Всемирного банка

ПРАЙМвчера в 10:27
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Общество

В России от коронавируса впервые с 29 мая умерли более 200 человек

Последний раз более 200 зараженных вявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.
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Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет

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Наука

Ученые заявили о неспособности мозга объективно воспринимать мир

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Происшествия

Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с актером Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы.
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Политика

Кедми заявил, что 2020 год станет концом гегемонии США

Яков Кедми уверен, что 2020 год станет концом американской гегемонии.
ФАН 08 июня в 13:51
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Экономика

Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%

Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Шоу-бизнес

У Елены Воробей начались осложнения из-за коронавируса

Известная юмористка Елена Воробей ещё в конце мая сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа.
Pravda.Ru 03:09
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Общество

Россия открывает границы для выезда и въезда

Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
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Происшествия

Опубликовано видео допроса Ефремова

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Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова

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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

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Попова заявила о сохранении «масочного режима» по всей России

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Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
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Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
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Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.
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Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
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Политика

Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
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Общество

В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом

Всего по России зафиксировано 8 404 новых случая.
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Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

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Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

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В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
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Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»

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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
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В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений

На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
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