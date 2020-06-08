с чего всё началось

ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.

Общество Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей. 463

Политика В Чехии назвали «важнейшую трудность» страны 8 июня СМИ сообщили, что российские дипломаты вылетели в Москву.

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,7K

Происшествия Главаря «Ку-Клукс-Клана» задержали в США за наезд на протестующих Власти округа Энрико, штат Виргиния, задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" за наезд на протестующих, ему предъявили обвинения, сообщает местное издание Henrico Citizen.

Армия и оружие Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.

Общество В Крыму с 15 июня откроются санатории и отели В Крыму с 15 июня возобновят работу санатории, отели и кемпинги — сначала для местных жителей, говорится в указе правительства региона. 13

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 4

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри снова планируют переезд Страна неплохо справилась с пандемией, да и принц прожил там почти год после окончания колледжа. А вот жизнь в США даётся ему непросто. 4

Происшествия СКР предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске Заместитель начальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин ранее говорил, что об аварии было доложено в тот же день, власти Красноярского края знали об инциденте. 185

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 10

Единоборства Чемпион UFC Миочич заявил о намерении вернуться в октагон Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что готов вернуться в спорт.

Происшествия В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС. 73

Шоу-бизнес Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.

Происшествия Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.

Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 120

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 323

Здоровье В Якутии два человека скончались от коронавируса По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлено 75 случаев коронавируса, 126 человек выздоровели, 2 летальных исхода.