Экономика
РИА НовостиВсемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики
ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить132
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения мирового ВВП по итогам 2020 года на 5,2%. В России спад прогнозируется на уровне 6%, в США -- 6,1%, в еврозоне -- 9,1%, в странах с развитыми экономиками -- 7%. При этом рост ВВП сохранится в Китае (1%), Египте (3%) и Бангладеше (1,6%), говорится в июньском обзоре ВБ «Перспективы мировой экономики».Коммерсантъвчера в 12:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Всемирный банк предупредил о тяжелой со Второй мировой войны рецессии в экономике РФ
Газета.Ruвчера в 11:24
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Происшествия
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
Комсомольская правда вчера в 17:28
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Культура
Фестиваль «Жара» перенесен из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса внесла изменения в дату проведения музыкального фестиваля «Жара».
ToDay News Ufa вчера в 23:10
Политика
В Чехии назвали «важнейшую трудность» страны
8 июня СМИ сообщили, что российские дипломаты вылетели в Москву.
ИА Красная Весна 00:51
Общество
В Благовещенске объявили режим ЧС из-за дождя
РБК вчера в 23:33
Политика
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи, сообщил агентству Рёнхап представитель министерства обороны Республики Корея.
РИА Новости вчера в 23:37
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Главаря «Ку-Клукс-Клана» задержали в США за наезд на протестующих
Власти округа Энрико, штат Виргиния, задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" за наезд на протестующих, ему предъявили обвинения, сообщает местное издание Henrico Citizen.
РИА Новости 00:55
Армия и оружие
Эксперт назвал причину быстрого отступления армии Хафтара в Ливии
Ещё несколько недель назад город находился под полным контролем Ливийской национальной армии, но теперь силы маршала Хафтара сталкиваются с наступлением противника и едва сдерживают натиск.
Военное обозрение вчера в 23:59
Общество
В Крыму с 15 июня откроются санатории и отели
В Крыму с 15 июня возобновят работу санатории, отели и кемпинги — сначала для местных жителей, говорится в указе правительства региона.
Полит.ру вчера в 14:10
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри снова планируют переезд
Страна неплохо справилась с пандемией, да и принц прожил там почти год после окончания колледжа. А вот жизнь в США даётся ему непросто.
Paparazzi.ru вчера в 17:01
Происшествия
СКР предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске
Заместитель начальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин ранее говорил, что об аварии было доложено в тот же день, власти Красноярского края знали об инциденте.
RuNews24.ru вчера в 14:33
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Единоборства
Чемпион UFC Миочич заявил о намерении вернуться в октагон
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич заявил, что готов вернуться в спорт.
RT на русском вчера в 07:11
Происшествия
В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) произошел разлив около 10 т нефтепродуктов, было загрязнено 30 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный ГУ МЧС.
РБК вчера в 12:43
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 07:55
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде
Сотрудники столичного ГИБДД разыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву.
Lenta.ru вчера в 18:40
Происшествия
Рядом с местом убийства Добрынина в Чите могли быть свидетели
Следователи полагают, что 20 мая, в ночь совершения преступления, в районе подстанции в 5 км от золоотвала Читинской ТЭЦ-1 рядом с трассой «Чита-Иркутск» находился светлый автомобиль Toyota Cresta или Toyota Chaser.
Московский Комсомолец Чита вчера в 23:00
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС вчера в 12:45
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
В Омской области за сутки выявили 58 носителей коронавируса
Омск, 8 июня 2020, 09:00 — REGNUM В Омской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1776.
REGNUM вчера в 02:00
Здоровье
В Якутии два человека скончались от коронавируса
По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлено 75 случаев коронавируса, 126 человек выздоровели, 2 летальных исхода.
SakhaPress.ru вчера в 22:44
Космос
Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета 07 июня в 08:45
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала об ухудшении здоровья Джигарханяна
Экономика сегодня вчера в 23:00
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41