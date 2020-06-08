с чего всё началось

ВВП России, по прогнозу Всемирного банка, в 2020 году снизится на шесть процентов. Эксперты поясняют, что это вызвано скачком заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть. К восстановлению российская экономика, по прогнозу, перейдет уже в 2021 году.

Киберспорт Ceh9 сравнил Valorant с модом Warcraft для CS 1.6 Бывший игрок Natus Vincere по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко высказал мнение о Valorant.

Происшествия Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы. 4

Финансы Фондовая Америка торгуется без единой динамики Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.

Общество Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом. 4,6K

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 489

Политика МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе «Да и с учетом того, что в УИК в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии.

Общество Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики уточняет правила создания научно-технологических центров Минэкономики подготовило поправки к закону об инновационных научно-технологических центрах с тем, чтобы упорядочить подачу заявок на создание новых площадок.

Футбол «Васко де Гама» не продаст Маньо «Краснодару» за 20 млн евро «Быки» планировали заплатить до 20 миллионов евро за 100 процентов прав на игрока, однако «Васко да Гама» отказал в продаже.

Общество Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 3

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине. 1,1K

Технологии Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона. 20